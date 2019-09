Spagna | snaturare il mausoleo di Franco è un grave errore E non ci permette di fare i

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) I monumenti, se li guardiamo con attenzione, sono sempre sgradevoli. Sono un pugno nello stomaco alla nostra arroganza di contemporanei, perché ci restituiscono una disdicevole e irriconoscibile immagine di noi stessi. Ci ricordano quello che eravamo, quello che verosimilmente anche noi stessi saremmo stati e forse ancor oggi siamo. Sono sempre – almeno in parte – la prova provata della nostra cattiva coscienza. Dagli archi degli imperatori romani alle piramidi egizie, dalle grandi cattedrali ai palazzi regi, per arrivare agli eroi risorgimentali, alle (numerosissime) vestigia del fascismo e del nazismo fino ai monumenti a Mao, Stalin, Pol Pot e ai vari T-34 lasciati a ornare le piazze di Praga o Budapest dagli invasori sovietici… il mondo è pieno di segni dei nostri crudeli comportamenti e delle circostanze che li hanno resi possibili. Questo vale anche per il ...