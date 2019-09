Sardegna | violenta la moglie e picchia le figlie | 48enne in manette ad Oristano

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Le accuse a suo carico sono pesantissime: violenza sessuale e privata. Maltrattamenti in famiglia e danneggiamenti. Un oristanese di 48 anni, volto molto conosciuto dalle Forze dell’ordine, è stato arrestato la scorsa mattina dagli agenti della Squadra Mobile della Polizia di. Il, le cui generalità non sono state diffuse per tutelare le vittime, era diventato un incubo per la sua famiglia. Composta dallae dalle treminorenni che, secondo quando ricostruito dagli investigatori della polizia, subivano quotidianamente angherie, soprusi e violenze domestiche. Dalle indagini è emerso che questa situazione di estremo disagio andava avanti dal 2008 e più volte laaveva cercato di ribellarsi, ma senza successo. La donna ha infatti rivelato agli agenti di polizia che spesso aveva pensato di denunciare il marito violento, ma per paura di ritorsioni non aveva ...

