Fonte : inmeteo

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Una blanda perturbazione atlantica sta scorrendo sull'Italia ed in particolar modo al centro-nord. Per il momento stiamo riscontrando solo un generale aumento della nuvolosità conmolto rare,...

InMeteo : NEWS: Meteo: aumentano le nubi oggi, arrivano piogge e locali temporali - viaggidelgenio : RT @flash_meteo: #meteo #toscana previsioni per oggi e per il weekend. Sole oggi e domani mattina. Poi aumentano gradualmente le nuvole a… - Publiacqua : RT @flash_meteo: #meteo #toscana previsioni per oggi e per il weekend. Sole oggi e domani mattina. Poi aumentano gradualmente le nuvole a… -