Mafia | L Orlando | ' Saetta giudice integerrimo'

Rifiuti : Palazzotto (Leu) - ‘commissione AntiMafia convochi Musumeci e Orlando’ : Palermo, 19 set. (AdnKronos) – “La commissione Antimafia, di concerto con la commissione sul ciclo dei Rifiuti, convochi in una audizione congiunta il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci sul collasso del sistema di raccolta e smistamento dei Rifiuti in Sicilia, sulle anomalie volte a favorire interessi privati e per fare chiarezza sulle infiltrazioni mafiose nel ciclo dei ...

Rifiuti : Orlando in AntiMafia Ars - 'sistema regionale intriso di interessi criminali' (2) : (AdnKronos) - "A partire dal Governo Cuffaro, passando per quello Lombardo e fino a Crocetta con i suoi assessori confindustriali - ha sottolineato Orlando - la politica regionale ha solo partorito provvedimenti emergenziali e commissariali i cui unici beneficiari sono sempre stati i soliti 'padroni

Rifiuti : Orlando in AntiMafia Ars - 'sistema regionale intriso di interessi criminali' : Palermo, 19 set. (AdnKronos) - "Ho presentato ai commissari e al presidente Fava le denunce presentate da Anci, Rap e Comune negli anni, e fino a questi ultimi giorni, perché sia fatta luce sulle responsabilità di un sistema regionale che si è costruito attorno al ruolo dei privati. Un sistema intri

Rifiuti : Orlando in commissione antiMafia Ars - Fava ‘impianto Bellolampo dà fastidio’ : Palermo, 19 set. (AdnKronos) – Ha preso il via questa mattina, con l’audizione del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, un ciclo di lavoro della commissione antimafia dell’Ars “finalizzato ad indagare la gestione dei Rifiuti in Sicilia”. “Dall’audizione di oggi – ha sottolineato il presidente della commissione Claudio Fava – si conferma il danno procurato alla Sicilia da un sistema di ...

Mafia : Orlando - ‘in casolare Peppino Impastato Centro nazionale antimafie’ : Palermo, 9 set. (AdnKronos) – “Apprendiamo con piacere dell’interesse della Regione siciliana per il casolare dove fu ucciso Peppino Impastato. Il 27 agosto scorso la città metropolitana di Palermo ha presentato un progetto ben articolato, partecipando ad un avviso della Regione che destina 500000 dei fondi dell’asse 10 (P.O.C./P.A.C.) alla realizzazione del Centro nazionale Antimafie”. Così il presidente di ...

Mafia : Orlando - ‘Cassarà e Antiochia due servitori dello Stato’ : Palermo, 6 ago. (AdnKronos) – “Oggi ricordiamo il sacrificio di due servitori dello Stato che con coraggio hanno combattuto la Mafia e che in anni difficilissimi dedicarono il proprio impegno alla caccia ai latitanti. Anche grazie all’esempio di questi uomini, oggi le istituzioni a Palermo sono unite e impegnate senza equivoci nella lotta alla Mafia”. Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando partecipando ...

Mafia : omicidio Agostino - L.Orlando ‘dopo 30 anni quel delitto è ancora impunito’ : Palermo, 5 ago. (AdnKronos) – “Dopo 30 anni quel duplice omicidio resta impunito, quasi a conferma delle trame oscure che lo hanno determinato e degli indicibili legami tra Mafia e pezzi dello Stato che, con tutta probabilità, lo hanno causato. La città di Palermo è ancora oggi vicina a Vincenzo nella sua battaglia per la verità e la giustizia, che è una battaglia di tutti noi, perché quella impunità è una macchia nella storia ...