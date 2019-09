Concorsi tecnici di laboratorio | ingegneri e architetti | inoltro candidature entro ottobre

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 25 settembre 2019) La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 24-09-2019 ha pubblicato vari bandi di concorso pubblico, per Università, Comune, Unione di Comuni, Azienda Sanitaria Locale e Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico, per l'assunzione di alcune unità di personale in qualità di tecnico di, coordinatore, istruttore direttivo tecnico, dirigente, ingegnere e architetto, da posizionare presso i propri organismi disposti sul territorio nazionale. Bandi di Concorso aL'Università degli Studi di Padova (Veneto) ha attivato una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di una posizione in funzione di tecnico dispecializzato nella simulazione didattica in medicina, di categoria D, a tempo pieno e indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. Per essere ammessi a tale procedimento ...

