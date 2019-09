Camila Raznovich | a 10 anni in un regime militare vittima di un esperimento | ‘Piangevo

Fonte : tvzap.kataweb

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Tredicifaaveva pubblicato un libro dal titolo “Lo rifarei!” in cui raccontava della sua infanzia alternativa che vedeva come una ricchezza. Adesso quel libro è stato ripubblicato con una nuova prefazione in cui cambia completamente idea. La conduttrice de Il Borgo dei Borghi e Kilimangiaro, su Rai3 è figlia di una coppia di seguaci di Osho e fin da piccola ha vissuto in comunità tra India, Inghilterra e Milano, dove i bambini erano spesso lasciati in autogestione. Sul settimanale F di Cairo Editore in edicola il 25 settembre in una intervista spiega i motivi di questa ritrattazione “Tredicifa ero giovane e quando si è giovani in maniera positiva. Il fatto di diventare madre (10fa di Viola e 7fa di Sole, ndr) ha cambiato radicalmente la percezione del mio passato. “Non lo rifarei” nasce da una nuova consapevolezza: non è una ...

ROSACANINACLUB : Il Borgo dei Borghi – La Grande Sfida: con Camila Raznovich la nuova gara tra i piccoli centri i - - Daniele60251459 : @MichelaMgl @KilimangiaroRai @RaiTre Dalla stessa mente illuminata ed eclettica quale e' Camila raznovich che ci ha… - NicoleVenn_81 : Mi attizza da morire Camila Raznovich, e scoprirlo durante la visione de Il borgo dei borghi non è il massimo della sensualità, temo ?? -