Brexit,Cox: "Questo Parlamento è morto"

Mentre l'intervento del premier Johnson è atteso nel pomeriggio, la Camera dei Comuni ha visto la relazione in Aula del procuratore generale Cox,principale consigliere legale di Corona e Governo. Il governo -ha detto Cox- si atterrà alla legge anti no deal. Questa obbliga Johnson a chiedere a Bruxelles un rinvio della, entro il 19/10, senza intesa sull'addio alla Ue o se ilnon approva una nuova legge che preveda espressamente il no deal. Cox ha definito "una disgrazia" l'attuale. "E'", ha anche detto(Di mercoledì 25 settembre 2019)