Tassa sui prelievi | basta con la guerra ai contanti! Chiariamo alcuni punti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) Ladel 2% suiin contanti è l’ultima trovata dei cervelloni della Confindustria, apprezzata subito da giornalisti e politici amici delle banche ma bocciata da ogni persona competente. Vedi in particolare i commenti di Vincenzo Visco o Dario Stevanato su Il Fatto Quotidiano. Poiché però la discussione non si cheterà facilmente, vale la pena chiarire alcune cose. Per cominciare, è falso che solo in paesi quali la Grecia o l’Albania i contanti siano diffusi come in Italia. Anche in Austria o Germania grosso modo il 75-80% degli acquisti avviene in contanti, ma per non dispiacere alle banche in Italia nessuno lo riferisce. Ugualmente, è tenuto nascosto che la banca centrale tedesca (Bundesbank) non attacca mai i contanti, ma al contrario organizza convegni scientifici sul tema (Bargeldsymposium), dove il loro utilizzo viene difeso da esperti della massima autorevolezza. Un ...

