Google non dovrà garantire il diritto all' oblio su scala mondiale

La Corte Ue dà ragione a Google : il diritto all’oblio non è globale : Google non deve garantire il diritto all’oblio fuori dall’Europa. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue del Lussemburgo, dando ragione al colosso dei motori di ricerca in una controversia con le autorità francesi

Huawei Mate 30 Pro non ha i servizi Google : cosa cambia : Huawei Mate 30 Pro non ha i servizi Google bensì i Huawei Mobile Services. cosa cambia? Perché è importante? Scoprilo nel nostro approfondimento.

Giuro ho smesso di fumare - ma la moglie scopre su Google Street View che non è vero e chiede il divorzio : Un uomo per far contenta la moglie dice una bugia. Ma le bugie hanno le gambe corte, viene scoperto e la moglie che chiede il divorzio perché non si fida più di lui. L’uomo che si chiama Donny Riding aveva giurato alla moglie che aveva smesso di fumare. Ma la donna, girovagando su internet ha aperto l’applicazione di Google Street View ed è rimasta shoccata. Guardando Google Street View la moglie ha scoperto che il suo ...

Per i non vedenti - ecco il bastone smart che si connette a Google Maps : In tutto il mondo sono oltre 280 milioni le persone non vedenti o ipovedenti, costrette ad aggirarsi ogni giorno fra le strade della propria città impugnando un bastone, per cercare di muoversi nel modo più sicuro possibile. I tragitti a loro più familiari, quando si trovano a spostarsi in autonomia, possono essere percorsi basandosi su memoria ed eventualmente qualche informazione chiesta in strada. Ma che cosa accade quando ...

Google Chrome 77 per Android non smette di sorprendere : ecco varie altre novità : Chrome 77, il cui rollout è iniziato da qualche giorno, nasconde diverse novità oltre a quelle che vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi.

Android 10 ha un problema di RAM ma Google non sembra troppo interessata a risolverlo : sembra che il nuovo sistema operativo Android non riesca a liberare la RAM come dovrebbe in alcune circostanze, fino a provocare una grave carenza di memoria che può essere risolta solo con un riavvio del dispositivo. Google è a conoscenza di questo inconveniente, ma la società ha dichiarato di aver rinviato questo problema per una considerazione in una versione futura.

Presenti oltre 175 milioni di tablet con Android - ma per Google non basta : Ormai Android sugli smartphone è una certezza, non ancora perfetto nonostante gli anni di sviluppo ma comunque non ci si può lamentare. Un aspetto importante è il supporto che viene fornito sia da Google che dai produttori e dagli sviluppatori di terze parti. Proprio per quest'ultimi la storia cambia quando si parla di tablet. Il […]

Android 10 "uccide" i sensori su alcuni Google Pixel - rendendoli non funzionanti : Sembra non essere filato tutto liscio e alcuni utenti lamentano diverse problematiche sui loro Google Pixel in seguito all'installazione dell'aggiornamento ad Android 10.

Google Pixel 4 certificato anche in Asia mentre Project Soli potrebbe non funzionare in tutti i Paesi europei : Da due Paesi Asiatici arriva la notizia dell'apparizione di alcuni device della presunta serie Google Pixel 4 nei siti di enti che si occupano di telecomunicazioni

Il Fantacalcio non avrà mai più segreti grazie alla nuova Action di Google Assistant : Diamo il benvenuto alla nuova Action di Fantacalcio per Google Assistant! grazie alla nuova funzione è possibile ricevere consigli e conoscere dettagli, statistiche, regole e tutto ciò che servirà nel corso della stagione.

Google saluta le vacanze estive proponendo sconti su Pixel 3 - Pixel 3 XL e non solo : Google saluta le vacanze estive con una serie di sconti aventi ad oggetto gli smartphone Pixel 3 e Pixel 3 XL e alcuni dispositivi smart per la casa.

Google Maps - le novità e i trucchi che (forse) non conoscevi : Google Maps, le novità e i trucchi che non conosceviIntegrazione bici e ride sharingModalità DioAssistenteTrafficoParcheggioAggiungi tappeChiamare un'autoMappe offlineGoogle Maps, le novità e i trucchi che non conosceviGoogle Maps è ormai un mondo nel mondo di Big G. Una piattaforma che negli ultimi mesi si è enormemente arricchita di funzionalità e che consente navigazioni e approfondimenti a partire dall’esplorazione o dalla destinazione. Così ...

Non vi piacciono le novità di Google Immagini? C'è un modo per tornare alla vecchia UI : Google Immagini è uno dei modi più popolari per trovare un'immagine sul Web e di recente ha subito alcune modifiche. Scopriamo tutti i dettagli