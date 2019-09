Fonte : agi

(Di lunedì 23 settembre 2019) All'Università di Damasco, in, è stato aperto un laboratorio dove si produconoin 3D per idi. Un'iniziativa tutta italiana grazie alla donazione dell'associazione Amar Costruire Solidarietà Reggio Emilia, WASP e Arche 3D WASPHub Mantova. A raccontare una delle prime esperienze riuscite è il Massimo Moretti, Ceo di Wasp: "Il piccolono sembrava perplesso, forse non capiva bene cosa stesse succedendo. Poi ha visto l'arto artificiale colorato che gli hanno applicato al posto del braccio destro mancante e il suo volto si e' illuminato in un sorriso che scalda i cuori". "Chissà - commenta Moretti - forse quel bambino ha perso il braccio proprio a causa di una mina anti-uomo italiana. Ora sa che in Italia non si producono solo armi". Il tutto parte più di un anno fa quando un cardiologono trapiantato da diversi ...

Agenzia_Italia : Le protesi made in Italy stampate in 3D per i bambini mutilati dalla guerra in #Siria -