Ecco a che ora si potrà giocare Mario Kart Tour su iOS e Android

Live-Non è la D’Urso e Non è L’Arena : Ecco i dati auditel. Chi vince la serata? Il canale che non ti aspetti : Con un ritardo di due ore, qualche minuto dopo le 12, l’Auditel ha rilasciato gli ascolti di una domenica televisiva particolarmente accesa. Tanto rumore per nulla, verrebbe da dire. Perché Non è la D’Urso nonostante la discussa puntata con ospite Matteo Salvini si è fermata sotto il 15% di share andando in onda fino a notte fonda: per essere precisi la trasmissione è stata vista da 2.394.000 telespettatori e il 14,88%. Numeri in ...

Fedez e Luis Sal partecipano a Celebrity Hunted? Ecco perché : Fedez e Luis Sal partecipano a Celebrity Hunted? Ecco che cosa si vocifera Nelle ultime ore c’è un gossip che, sul web, si sta diffondendo a macchia d’olio. Fedez e lo youtuber Luis Sal molto probabilmente stanno (proprio in questi momenti) prendendo parte ad un programma. Inizialmente si pensava fosse Pechino Express poi, però, facendo […] L'articolo Fedez e Luis Sal partecipano a Celebrity Hunted? Ecco perché proviene da ...

Il Segreto anticipazioni : SEVERO sull’orlo della rovina - Ecco perché : La perfida Francisca Montenegro (Maria Bouzas) darà inizio ad un terribile piano ai danni di SEVERO Santacruz (Chico Garcia) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto; per raggiungere il suo scopo, la dark lady utilizzerà infatti Prudencio Ortega (Josè Milan), il quale alternerà al lavoro nella bottega di vini l’attività di strozzino. Facciamo quindi un po’ di chiarezza su tutta la situazione… Il Segreto, news: SEVERO chiede un ...

Fifa 20 : TOTW 2 Predictions : Ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 20 ! Scopriamo insieme quali giocatori potrebbero far parte della Squadra della Settimana n°2 di questa edizione che verrà annunciata mercoledì 25 settembre! Come al solito, nel corso di tutto il weekend, proveremo a stilare una lista dei nomi dei giocatori che si sono contraddistinti durante […] L'articolo Fifa 20: TOTW 2 Predictions: ecco i giocatori che potrebbero far parte ...

La bisessualità non è avidità né confusione. Ecco perché serve una giornata per celebrarla : di Margherita Cavallaro Oggi è la giornata per l’orgoglio bisessuale e già mi vedo la gente che legge le notizie su Facebook chiedersi se ce ne sia davvero bisogno: d’altro canto la B di Lgbt+ sta proprio per bisessuale e, quindi, l’orgoglio bisessuale è anche celebrato durante il mese del Pride. Beh, in realta sì: semplicemente perché, che ci crediate o no, i bisessuali si ritrovano spesso ad essere discriminati sia negli ambienti eterosessuali ...

David Rossi - parla Carolina : Ecco tutto ciò che non torna : A una settimana dalle parole di Antonella Tognazzi, vedova di David Rossi, l'edizione odierna di Libero ha intervistato la figlia sulla scomparsa di colui che veniva ritenuto "l'altro padre" con cui aveva "un rapporto eccezionale". Dalla parte della famiglia del responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena continuano a rimanere dubbi sulla sua morte: omicidio o suicidio? Carolina Orlandi ha confessato che inizialmente pensava ...

Bonus casa - Ecco la mappa degli incentivi che saranno prorogati al 2020 : Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ritiene necessario prorogare il pacchetto legato agli incentivi per le ristrutturazioni e quello per l’efficienza energetica

F1 - GP Singapore 2019 : perché Sebastian Vettel ha superato Charles Leclerc? Ecco cosa è accaduto : decisiva la sosta anticipata : Una vittoria di prestazione e di strategia. La Ferrari torna a infiammare i propri tifosi, prevalendo lì dove difficilmente ci si sarebbe aspettati: a Singapore, sede del 15° round del Mondiale 2019 di F1 e dove il carico aerodinamico e la trazione la fanno da padroni. Lo si era detto in sede di presentazione: SF90 poco bilanciata, sovrasterzante e difficile da guidare. Già tutti eravamo pronti a incensare il britannico Lewis Hamilton su ...

Per Fca ormai un annus horribilis Ecco perchè il gruppo non corre più : Gli ultimi dati hanno fatto scattare il campanello d'allarme: Fca vede calare nei primi otto mesi sia le vendite sia la quota di mercato tanto in Italia quanto in Europa. Il gruppo soffre la demonizzazione delle motorizzazioni diesel e il ritardo accumulato nel rinnovo della gamma, oltre che sull'auto elettrica. Ma quest'ultimo tema, su cui ora Fca sembra voler puntare, non potrà produrre risultati apprezzabili che nel ...

Ivana Mrazova : Ecco che pensa di lei Gianmarco - il fratello di Luca Onestini : Luca Onestini ed Ivana Mrazova stanno insieme. ecco cosa pensa Gianmarco Luca Onestini ed Ivana Mrazova formano una coppia a dir poco meravigliosa. La loro storia d’amore ha incantato davvero tutti, proprio perché il modo in cui è iniziata ha fatto intendere quanto siano speciali questi due ragazzi. Per chi non lo sapesse, però, è […] L'articolo Ivana Mrazova: ecco che pensa di lei Gianmarco, il fratello di Luca Onestini proviene da ...

Formula 1 – Verstappen deluso dalle sue qualifiche a Singapore : “se sono sorpreso dalle Ferrari? Ecco la verità” : Max Verstappen non nasconde la sua delusione dopo il quarto posto nelle qualifiche del Gp di Singapore sono andate in scena questo pomeriggio le qualifiche del Gp di Singapore: la Ferrari festeggia ancora una volta, per la terza pole consecutiva di Charles Leclerc, che si è lasciato alle spalle Hamilton e Vettel. Solo quarto invece Max Verstappen che non è riuscito a stare al passo dei suoi rivali per lottare per le migliori ...

Jova Beach Party a Linate - in 100mila per la chiusura del tour di Jovanotti : Ecco come arrivare all’aeroporto - i parcheggi e gli orari dei mezzi : È arrivato l’autunno e, con lui, la grande festa finale di Jovanotti che dopo aver fatto cantare e ballare le spiagge di tutta Italia ed essere salito fin in montagna, a Plan de Corones, chiude il suo Jova Beach Party in città, a Milano. Anzi, per essere precisi, la location è ancora più particolare: si tratta dell’aeroporto di Linate, al momento chiuso per lavori di ristrutturazione. Sabato 21 settembre, per la prima volta, lo scalo si ...

Studi di settore - Ecco perché il Fisco può ancora usarli per i controlli : La Cassazione con l’ordinanza 23252/2019 riapre la partita sul valore del risultato dello strumento per accertare ricavi o compensi non dichiarati dalle partite Iva. Ma a distanza di 24 ore un’altra pronuncia di legittimità ribadisce la valenza di presunzioni semplici

Luciano Moggi svela il vero guaio di questa Atalanta : "Ecco che cosa sta scontando" : Inizio stentato delle italiane in Champions: l' Atalanta ne prende 4 dalla modesta Dinamo di Zagabria, mentre l' Inter non riesce a prevalere a S.Siro sulla altrettanto modesta Slavia Praga. Ottimo invece il Napoli vittorioso sui detentori della Champions - il Liverpool di Klopp - e la Juve che pare