I Santi del 22 Settembre 2019

Tommaso Paradiso - scoppia la guerra con i TheGiornalisti : l'accusa peSantissima della band : Terzo round fra quel che resta dei TheGiornalisti contro Tommaso Paradiso. Dopo l'annuncio a sorpresa dello scioglimento da parte del frontman della band indie e la risposta al vetriolo del chitarrista, Marco Rissa torna a parlare su una nuova story di Instagram denunciando: "Ci hanno tolto le passw

Juventus - blitz della Polizia : arrestati capi ultras - le accuse sono peSantissime [DETTAGLI] : La Juventus è reduce dal deludente pareggio in campionato contro la Fiorentina, nel complesso una brutta prestazione dei bianconeri che adesso non sono più in testa alla classifica, adesso la squadra di Sarri si prepara per la gara di Champions League contro l’Atletico con l’obiettivo di iniziare bene il percorso in Europa. Nel frattempo nelle ultime ore blitz della Polizia nella curva dei tifosi della Juventus, nel dettaglio i ...

Tennis – Il sogno di Florentino Perez : Nadal vs Federer davanti agli 81.000 del Santiago Bernabeu : Florentino Perez ha in mente di proporre un match straordinario al Santiago Bernabeu: niente calcio, ma la grande classica del Tennis Nadal vs Federer Il Santiago Bernabeu è un vero e proprio tempio dello sport. Lo stadio del Real Madrid ha visto trionfare i Blancos migliaia di volte, ha ospitato i più grandi campioni del calcio mondiale e le competizioni nazionali ed internazionali più prestigiose. E in futuro potrà anche allargare i suoi ...

SANTA MARIA - BUON ONOMASTICO 12 SETTEMBRE/ Le origini del Santissimo Nome : BUON ONOMASTICO SANTA MARIA oggi 12 SETTEMBRE 2019: Festa del Santissimo Nome, l'Amore della Madre di Gesù e la preghiera di Papa Francesco

Santa Maria - buon onomastico/ Santissimo Nome - 12 settembre : protezione della Vergine : buon onomastico Santa Maria oggi 12 settembre 2019: Festa del Santissimo Nome, l'Amore della Madre di Gesù e la preghiera di Papa Francesco

Vanno al ristorante - ordinano e sul loro scontrino leggono delle offese peSantissime : Tre donne sono andate al ristorante e hanno ordinato. Quel locale lo frequentavano abitualmente e si erano sempre sentite a loro agio. Ma un giorno è stato diverso dal solito perché, dopo aver ordinato, hanno letti che il proprietario sul loro scontrino aveva scritto così: “Gattacce vecchie tr… sfatte”. Le donne hanno anche pubblicato su face book questo scontrino e il proprietario del locale ha chiesto loro pubblicamente ...

Belen - foto del primo giorno di scuola di Santi. Gli haters attaccano : «Insegnagli l'educazione» : Belen e il primo giorno di scuola di Santiago. haters all'attacco: «Insegnagli l'educazione». La showgirl argentina ha postato un tenero scatto in bianco e nero che vede...

“Ipocrita”. Meghan Markle - scoppia la bufera. Le peSanti accuse arrivano da un membro della famiglia : C’è una nuova polemica ad agitare il Palazzo Reale. E stavolta, come d’altronde nella stragrande maggioranza dei casi, a essere protagonista è Meghan Markle. La moglie del Principe Harry è finita nuovamente nell’occhio del ciclone e il suo nome è tornato ad assediare le colonne dei tabloid inglesi e dei siti di informazione di gossip. Oggi però non centrano diete vegane o regole strane per il vicinato, centra la famiglia. È tornato a parlare in ...

“Daniele ma cosa fai?”. L’ex concorrente del Gf sbotta sui social. L’accusa è peSantissima e rigurda un’amica della “sua” Martina : Ma cosa sta succedendo tra Daniele Dal Moro e la sua bella Martina, vincitrice del Grande Fratello 2019? Durante la sua ultima diretta, ha parlato di alcuni peluche vinti a Gardaland, che si sono trasformati da teneri trofei a oggetti della discordia! Qualche fan di Martina Nasoni – che non è riuscito ad accettare la fine della relazione dei due ex gieffini – ha sottolineato alcune frasi di Daniele, attaccandolo poi senza sosta su Instagram, ...

Leggete "Abbronzati a sinistra” di Elio Paoloni - prezioso diario del cammino di Santiago : Eccolo qui lo scrittore conservatore. Non è vero che tutti gli scrittori italiani viventi sono nemici dell’Italia e di Cristo: è vero che uno scrittore insolito spesso vive in luoghi insoliti (ad esempio Latiano, Brindisi) e pubblica con editori insoliti (ad esempio Melville Edizioni), e che pertant

L’architetto Santiago Calatrava è stato condannato a un risarcimento di 78.000 euro per l’aumento dei costi di costruzione del ponte della Costituzione a Venezia : L’architetto spagnolo Santiago Calatrava è stato condannato in appello dalla Corte dei Conti del Veneto a pagare un risarcimento di 78.000 euro al comune di Venezia per l’aumento dei costi di costruzione del ponte della costituzione, noto anche come “ponte

U&D : Deianira Marzano lancia accuse peSanti a un autore della De Filippi : Non si arresta la polemica che ha travolto Uomini e Donne nelle ultime settimane e questa volta a parlare è Deianira Marzano, che accusa un redattore della trasmissione. Secondo la blogger e star di Instagram, fra gli autori del programma ci sarebbe una persona che non si comporta in modo professionale. Ma andiamo con ordine. Tutto è iniziato quando Mario Serpa si è scontrato con Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne e Temptation Island. ...

Le notizie del giorno – La telecronaca razzista è shock - le peSanti accuse di truffa : Del Piero torna bianconero : Ha del clamoroso l’episodio che si è verificato lo scorso 27 luglio durante l’amichevole Borussia Dortmund-Udinese. In cabina di commento due ex calciatori della Bundesliga, Patrick Owomoyela e Norbert Dickel. Credendo di fare i simpatici, i due hanno iniziato col chiamare i calciatori friulani “itaker”, termine dispregiativo in uso negli anni ’50, finendo con lo storpiare i nomi di Lasagna e Pussetto (diventati Lasagne e Prosecco). Uno ...

Vela - conclusa la terza giornata del Mondiale 470 : risultati particolarmente interesSanti per l’Italia : Buone le prestazioni degli azzurri nella terza giornate del 470 World Championship a Enoshima, in Giappone Un vento sempre tra i 9 e 13 nodi, con qualche raffica anche fino a 17, ha permesso di rispettare il programma odierno portando così a cinque il totale delle regate disputate sui tre campi di regata del 470 World Championship a Enoshima, in Giappone. Nel calcolo dei punti è entrato quindi lo scarto della prova peggiore. La giornata è ...