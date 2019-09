Roma | terrazza del Giardino degli Aranci transennata per cedimenti Perizia | “Urge

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2019) Ladel, uno dei panorami più celebri e suggestivi della Capitale, sta registrando un cedimento lento ma inesorabile. Il belvedere del colle Aventino – realizzato nel XIII secolo, ristrutturato negli anni ‘30 e intitolato all’attore Nino Manfredi – secondo unatecnica consegnata al dipartimento Tutela ambiente del Comune di, “perde 2 millimetri l’anno” e per questo motivo gli uffici capitolini hanno deciso di interdire l’accesso alla. Al momento, è consentito l’ingresso ai giardini e al muretto che affaccia sul lungotevere e da cui si può apprezzare dall’alto tutto il centro storico della Capitale, ma delle transenne e una striscia di plastica, corredate dalla scritta “area interdetta in via precauzionale” tradotta in inglese e francese, impediscono ai turisti l’accesso alla parte più esposta. Per rimediare allo ...

