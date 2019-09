Trova i vermi nella pizza e lo denuncia su Tripadvisor | ora deve pagare 5mila euro

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 20 settembre 2019) Unacon salsiccia, funghi ecostata. È ciò che è accaduto ad un cliente di una pizzeria di Montagnana, in provincia di Padova, che dopo averto sudi aver mangiato il piatto non proprio prelibato, è stato condannato, ieri, dal Tribunale di Rovigo, ail conto salatissimo. Una vicenda che ha dell’incredibile quella raccontata dal Mattino di Padova. Protagonista, suo malgrado, è stato R.S., cliente di una pizzeria del Montagnanese. Il fatto è riferito a una serata dell’ottobre del 2013. R.S. si era fermato a mangiare unain questo locale. Assieme ad alcuni amici aveva ordinato un tagliere di salumi e una. Gli insaccati non l’avevano particolarmente colpito, ma ben peggio era andata con la: tra un pezzo di salsiccia e un porcino, infatti, il cliente aveva ...

