Terminator Resistance in arrivo a novembre 2019

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 19 settembre 2019)è un shooter in single player in prima persona sviluppato da Teyon. Presenta una storia originale basata sui diritti cinematografici dei leggendari film "THE" e "T2: JUDGMENT DAY". Il gioco si svolge in una Los Angeles post-apocalittica, quasi 30 anni dopo il Judgment Day, e si focalizza sulla Future War intravista negli iconici film di James Cameron, "THE" e "T2: JUDGMENT DAY".introduce un nuovo eroe, Jacob Rivers, un soldato della divisionePacific. Nonostante Jacob sia solo un modesto soldato semplice, scoprirà presto di essere stato preso di mira specificamente dall'ultima minaccia di SKYNET e destinato ad essere eliminato! SKYNET potrebbe perdere questa guerra, ma a quale costo per Jacob? Immergiti negli eventi che hanno portato alla decisiva battaglia finale, distruggi la Defence Grid di SKYNET e ...

