Team multidisciplinare italiano in missione in Nepal per osservare i cambiamenti climatici

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019) “Andiamo in, nelle terre più inesplorate. Arriveremo nella regione del Mustang perché l’obiettivo è analizzare zone del Pianeta che rischiano di “scomparire” a causa dei. Noi andremo per narrare, documentare, raccontare, filmare. Sarà untutto, formato da ben 9 esperti in vari settori come: turismo sostenibile, speleologia, climatologia, geologia, scienze naturali, marketing e comunicazione. I componenti arriveranno dal Lazio, Marche, Toscana, Friuli, Emilia – Romagna. Partiremo Domenica 22 Settembre con volo da Roma Fiumicino alle ore 14 e 30 circa, faremo scalo ad Instanbul ed arriveremo alle ore 6 e 30 della mattina del 23 Settembre, nella città di Katmandu dove resteremo il tempo necessario per le operazioni burocratiche e per ritirare il permesso di accesso al Mustang, poi inizierà l’avvicinamento a piedi alla regione ...

