Slitta al 20 settembre il cda della Juve sul bilancio

Calendario Serie TV 2019 USA/UK : Shameless 10 Slitta al 10 settembre : Calendario Serie Tv 2019 Le date di partenza delle Serie Tv negli USA e non solo Calendario Serie Tv 2019. – Tv USA e non solo. Una guida fondamentale per chi vuole sempre sapere quando parte la sua Serie tv preferita nel suo paese d’origine. L’ottava stagione di Homeland è stata spostata in autunno. Ecco quindi le date del 2019 delle Serie tv dagli USA, comprese le partenze su Netflix o Amazon che rappresentano ...

Barbara D’Urso lancia Domenica Alive. Partenza Slittata al 22 settembre : Barbara D'Urso versione Freddy Mercury Con la prima puntata di Pomeriggio Cinque, andata in onda ieri, Barbara D’Urso ha dato ufficialmente il via alla sua nuova stagione televisiva. La conduttrice partenopea triplicherà la sua presenza in video già dalle prossime settimane: Domenica 15 settembre è atteso il debutto della seconda annata di Live – Non è la D’Urso, mentre l’esordio di Domenica Live, contrariamente a ...

Reddito di cittadinanza - settembre è "al rallentatore" : perché rischia di Slittare tutto : Tutti ora riceveranno la convocazione attraverso varie "modalità", quindi anche sms o email. Ma solo a ottobre è realistico...

Anticipazioni Uomini e donne - prima puntata posticipata : il debutto Slitta al 16 settembre : Cresce l'attesa per il ritorno in video di Uomini e donne, la popolare trasmissione del daytime di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Nei giorni scorsi sono state registrate le prime puntate di questa nuova edizione del trono classico e del trono over ed era stata svelata anche la data di partenza in televisione. Il dating show di Canale 5, infatti, così come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni doveva debuttare lunedì 9 settembre ma a quanto ...

Il Mattino : Llorente Slitta di qualche giorno. Per lui non c’è il termine del 2 settembre : L’accordo tra Fernando Llorente e il Napoli è raggiunto già da qualche giorno: biennale a 2,5 milioni a stagione. Il Mattino scrive che sono previsti nuovi contatti tra Giuntoli e il fratello-agente dello spagnolo, Jesus, ma che comunque non c’è fretta di chiudere l’affare. Llorente, infatti, è svincolato e per lui non esiste il termine del 2 settembre per chiudere il contratto. Il Napoli è già certo del suo ok al trasferimento ...