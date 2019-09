Sea Watch | Carola Rackete si rifiuta di replicare a Salvini e annuncia | “Pronta a tornare

Migranti : Sea Watch - 'Malta invii motovedetta per soccorrere 45 persone in difficoltà' : Palermo, 18 set. (AdnKronos) - "Dopo che #Moonbird ha confermato la posizione fornita da Alarm_phone, Malta ha inviato un elicottero a monitorare l'imbarcazione alla deriva nella loro zona SAR. Chiediamo che Malta invii una motovedetta per procedere al soccorso prima che la situazione peggiori". Cos

Migranti - Salvini indagato per diffamazione dalla comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete : Il Pm deciderà se ascoltare a verbale l'ex ministro, anche se nei fascicoli per diffamazione solitamente non è necessario sentire il querelato in indagini

Mattarella Rocks - le magliette nate per gioco che spopolano sul web e donano i ricavi alla Sea Watch : Un successo inatteso e improvviso. Nato quasi per gioco, sul web e sui social. E che in questi giorni, per via della crisi di governo, sta avendo una nuova impennata con oltre 100 t-shirt vendute quotidianamente. Parliamo delle magliette Mattarella Rocks, le magliette di cotone con il nome del Presidente della Repubblica scritto con il font grafico utilizzato dal gruppo rock dei Metallica.“Siamo tutti orgogliosi, non ce lo ...

Migranti : sequestro Open Arms - a Licata raggiungerà La Sea Watch e Mare Jonio : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - raggiungerà le navi Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans e Sea Watch, che sono state sequestrate in passato, al porto di Licata (Agrigento) la Open Arms, appena sequestrata dal Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio. Mare Jonio e Sea Watch sono a Licata sono or

Nel menù della festa della Lega a Pontida spuntano le pizze "Sea Watch" e "Aquarius" : Per gli ideatori è “una goliardata”, per altri è una scelta dal gusto quantomeno dubbio. Alla festa della Lega di Pontida a far discutere è la pizza. Al tradizionale appuntamento nel luogo simbolo per il Carroccio, infatti, c’è un menu tutto particolare per le pizze servite a militanti e simpatizzanti: si va dalla pizza ‘Ladrona’ alla ‘Ruspa’, fino alla ‘pizza del ...

Sea Watch - Carola Rackete alla Zdf : 'Germania voleva che rifugiati sbarcassero in Italia' : La questione Sea Watch è salita agli onori delle cronache italiane ed europee alla fine dello scorso mese di giugno. L'epilogo fu senza precedenti, perché la capitana dell'imbarcazione, la giovane tedesca Carola Rackete, decise di forzare il blocco navale italiano sollevando un polverone che ha avuto eco internazionale. Carola, a distanza di qualche settimana, è stata protagonista di una lunga intervista rilasciata all'emittente tedesca Zdf in ...

Sea Watch - cos'è e chi la finanzia : Mauro Indelicato Fondazione, finanziamenti ed obiettivi della Sea Watch, l'Ong tedesca che da diversi mesi è al centro di un vero e proprio braccio di ferro con il governo italiano Sea Watch è un'organizzazione non governativa fondata in Germania ed avente sede a Berlino e il suo presidente e legale rappresentante è Johannes Bayer. La Sea Watch si rende protagonista soprattutto negli ultimi mesi del braccio di ferro tra le ong ...