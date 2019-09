CorSport | Lecce-Napoli | spazio a Malcuit e Ghoulam In attacco Milik

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 19 settembre 2019) PerAncelotti pensa sicuramente a un po’ di turnover, scrive il Corriere dello Sport. Anche in considerazione che il mercoledì successivo ci sarà il Cagliari al San Paolo. I cambiamenti riguarderanno uno o al massimo due difensori, un centrocampista e un attaccante. Finora Meret, Koulibaly e Di Lorenzo le hanno giocate tutte, fino all’ultimo secondo. Apotrebbe trovare, che finora non ha giocato neanche un minuto e con lui. Callejon è inamovibile. Potrebbe entrare in gioco Zielinski al posto di Fabian Ruiz, per dar modo allo spagnolo di riposare. Accanto a lui Allan e a sinistra Insigne, che non ha giocato l’intera partita di Champions. Davantiè tornato disponibile e può essere affiancato a qualsiasi altra pedina insia dal primo momento che subentrando in corsa. La scelta è varia: Mertens, Younes, Llorente e Lozano. L'articolo ...

