Beatrice Lorenzin non va con Renzi ed entra nel Partito Democratico

(Di giovedì 19 settembre 2019)si appresta a lasciare il Gruppo Misto della Camera dei deputati perre nel. Repubblica ha raccolto le intenzioni dell’ex ministro della Salute che ha scelto quindi di far parte dei dem e di non aderire, invece, a Italia Viva appena lanciato da Matteo, nonostante alcuni contatti avuti.“Io sono stata ministra con Enrico Letta e Paolo Gentiloni, mi sono trovata in sintonia con Dario Franceschini. E ho capito che in questo momento nel Pd si apre uno spazio enorme per chi vuole rappresentare una area di centro, liberale, e riformista”, dice a Repubblica.E aggiunge: “C’è bisogno di una grande casa politica per combattere alla pari con il vero avversario di tutti noi che è Matteo Salvini e il concetto di democrazia illiberale che sta portando avanti”. Secondo l’ex ministra ...

pleporace : L’ex ministra alla Salute e leader di Civica Popolare Beatrice Lorenzin, già deputata di Fi, è passata nel Partito… - Urginea : RT @neXtquotidiano: Beatrice #Lorenzin entra nel PD - reverendo_casey : Ultim'ora! Beatrice Lorenzin: 'Entro nel PD'. Una svolta. -