Governo | Conte incontra il presidente libico Sarraj In serata il faccia a faccia con

Governo ultime notizie : Conte “irritato dallo strappo di Renzi” per i tempi : Governo ultime notizie: Conte “irritato dallo strappo di Renzi” per i tempi Non c’è stato nemmeno il tempo di chiudere l’ultima partita per la formazione di questo esecutivo (con la nomina di viceministri e sottosegretari), che già si è aperto un possibile fronte di crisi. La scissione confermata da Matteo Renzi proprio nel giorno del giuramento ha fatto storcere il naso un po’ a tutti i rappresentanti delle ...

Eutanasia - il Governo Conte rifletta sul termine laicità e ascolti i cittadini rimasti soli : Se davvero Giuseppe Conte e i suoi ministri vogliono dare forma e seguito alla tanto decantata ‘discontinuità’, devono cominciare rimettendo al centro del lessico politico un termine insidiosamente andato in ombra nel corso dell’ultima legislatura: laicità. Non penso alle esibizioni paraconfessionali e madonnare di Salvini, use solo ad aggregare consenso cattolico su base xenofoba. Mi riferisco invece alle parole di Monsignor Bassetti che ha ...

Italia Viva - perché Conte "non si fida" di Renzi : la tenuta del Governo è un punto di domanda : Per Zingaretti la nascita nella maggioranza del partito di Renzi rappresenta "un rischio" per la tenuta del governo. Anche...

Renzi fa scattare l’allarme nel Governo - Conte irritato studia mossa. E il pensiero corre a quell'”Enrico stai sereno” : Non poteva iniziare nel modo peggiore il rapporto tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la "terza gamba" che sostiene l'esecutivo, quella 'Italia Viva' lanciata oggi da Matteo Renzi nell'annunciare l'uscita dal Pd. Il senatore di Rignano assicura che il governo ha il suo pieno sostegno e dunque "non ha problemi". Ma certo che il pensiero corre a quell'"Enrico stai sereno" di 5 anni fa. Lo ricorda Matteo Salvini, ma soprattutto il web ...

Governo - nel pomeriggio incontro tra Conte e Mattarella al Quirinale. Fonti : “Programmato da tempo - non collegabile a scissione Renzi” : Dal Quirinale assicurano che non c’è nessun collegamento con l’uscita di Matteo Renzi dal Pd. E fanno anche sapere che il faccia a faccia era programamto da tempo. Fatto sta che nel pomeriggio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è salito al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le agenzie di stampa hanno battuto la notizia in tarda serata, senza fornire alcuna informazione sui ...

Governo - Salvini attacca : “Squallidi e ipocriti. Renzi ha fregato Conte - Zingaretti e Di Maio” : Il segretario della Lega, Matteo Salvini, attacca Matteo Renzi e il Governo dopo la scissione del Pd: "Renzi è riuscito a fregare Conte, Zingaretti e Di Maio. Pensavano di star tranquilli sulle loro poltrone e già volano gli schiaffoni. Siete vergognosi, squallidi e ipocriti. Fate fare all'Italia una figura meschina nel mondo".Continua a leggere

Sondaggi politici Ipsos : sale il gradimento nel Governo e in Conte : Sondaggi politici Ipsos: sale il gradimento nel governo e in Conte I voti positivi nei confronti del governo giallo rosso sono cresciuti di due punti nell’ultima settimana salendo al 38%. A sostenerlo è l’ultimo Sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera pubblicato il 14 settembre. Secondo la rilevazione elaborata dall’istituto diretto da Nando Pagnoncelli anche l’indice di gradimento è in rialzo dal 41 al 43%. ...

Pd - Zanda : “Indebolirà Governo? Certo non lo rafforza”. E il renziano Marattin : “Perplessità di Conte? Non comprendo le accuse” : “Se la scissione di Renzi indebolirà il governo Conte 2? Di Certo non lo rafforza, vedremo se sarà un’azione ostile…”. Così il tesoriere del Pd Luigi Zanda dopo l’annuncio dell’uscita dai dem dell’ex segretario e attuale senatore. Con lui, come annunciato dallo stesso Renzi, ci sarà un drappello di una trentina tra senatori e deputati. Tra questi Luigi Marattin, possibile capogruppo della nuova ...

Governo : Salvini - ‘se Conte e Mattarella preoccupati potevano pensarci prima’ : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “E’ un Governo nato da una settimana e già litigano, già ci sono scissioni. Il presidente Conte è preoccupato, Mattarella è preoccupato. pensarci prima? Lo dico con il massimo della sobrietà, della tranquillità, del rispetto istituzionale. pensarci prima e restituire il diritto di voto al popolo italiano? Pareva brutto?”. Lo ha affermato Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook. ...

Scissione Renzi - fonti Chigi : “Perplessità su scelta dei tempi. Se fatta prima Conte avrebbe valutato percorribilità Governo” : “Il presidente Conte, nel corso della telefonata ricevuta ieri sera da Matteo Renzi, ha chiarito di non volere entrare nelle dinamiche interne a un partito. Ha però espresso le proprie perplessità su una iniziativa che introduce negli equilibri parlamentari elementi di novità, non anticipati al momento della formazione del governo. A tacer del merito dell’iniziativa, infatti, rimane singolare la scelta dei tempi di questa operazione, ...

Governo : contatti Conte-Di Maio su scissione Renzi - per M5S sostanza non cambia : Roma, 17 set. (AdnKronos) – Guai a parlare di una ‘terza gamba’. Per il M5S -questa la linea che trapela dai piani alti del Movimento- la sostanza non cambia, la scissione del Pd voluta da Matteo Renzi non minerà la vita e la tenuta del Conte bis: “non cambia nulla nelle dinamiche di Governo…”, il ragionamento che rimbalza all’Adnkronos dai vertici pentastellati. Per Luigi Di Maio e i suoi, viene ...

