Facebook sta collaborando con Ray-Ban per lanciare i suoi occhiali AR intelligenti

Facebook : sarà un Consiglio di Sorveglianza indipendente a vagliare i ricorsi di chi è stato espulso : Il recente oscuramento da parte di Facebook di pagine di organizzazioni di estrema destra ha aperto interrogativi sulla legittimità della decisione e sugli organismi presso cui presentare ricorso. Alla prima questione Facebook ha già risposto in via ufficiale al momento del ban: “Le persone e le organizzazioni che diffondono odio o attaccano gli altri sulla base di chi sono non trovano posto su Facebook e Instagram. Candidati e partiti politici, ...

"Facebook - il lavoro del moderatore ha effetti devastanti sulla psiche" : Nuove rivelazioni di contractors che hanno lavorato per il social blu sul Guardian. Turni di lavoro estenuanti e sottopagati per filtrare immagini e post estremi tra pedofilia, bullismo e violenza online. "Servono regole"

Tutte le novità sui video di Facebook e Instagram : Facebook (Immagine: Getty Images) Durante la conferenza International broadcasting convention (Ibc) in corso ad Amsterdam, Facebook ha annunciato l’arrivo dello strumento Facebook Live e la possibilità di programmare i contenuti di Instagram e Igtv fino a 6 mesi in anticipo. Dopo aver raccolto i feedback degli utenti che hanno eseguito delle trasmissioni live sul social network, Facebook ha deciso di migliorare lo strumento dedicato per le ...

Picchia disabile e posta video su Facebook : Era solo uno scherzo : Un 15enne è stato denunciato alla Procura per i minorenni di Catania con l'accusa di percosse nei confronti di un ragazzo disabile. A incastrarlo il video dell'aggressione, ripreso con lo smartphone da un giovane che ha assistito alla scena senza intervenire in difesa della vittima, e anzi, prendendola in giro in compagnia di altri ragazzi. L'indagine è stata avviata a seguito di una segnalazione alla Polizia postale di Catania di un filmato che ...

Quella famosa “invasione dell’Area 51” organizzata su Facebook è stata annullata : Era già stata trasformata in un festival, ma per evitare «un possibile disastro umanitario» se ne farà a meno

Modena - diffamò una conoscente su Facebook : condannata - farà la centralinista per 160 ore : Una donna emiliana è stata condannata per aver diffamato e minacciato su Facebook una conoscente. Per evitare la sanzione da cinquemila euro ha ottenuto di svolgere un lavoro socialmente utile. Dovrà quindi rispondere garbatamente alle chiamate degli utenti dell’Azienda sanitaria locale di Modena per 160 ore.Continua a leggere

Ma quindi Facebook deve controllare o no i contenuti postati dai suoi utenti? : La decisione di Facebook di oscurare i profili di CasaPound e Forza Nuova rinnova il dibattito relativo alla protezione del diritto di libertà d’espressione in rete. In alcune occasioni Facebook e altre piattaforme hanno sottolineato di essere degli editori e quindi di poter decidere quali contenuti

Facebook spiega le impostazioni sulla posizione con Android 10 : Android 10 offre alle persone maggiore visibilità e controllo su quando le app possono accedere alla posizione precisa del proprio dispositivo. Per evitare conflitti tra le impostazioni di Android 10 e Facebook, il social continuerà a rispettare la scelta delle impostazioni più restrittive. L'articolo Facebook spiega le impostazioni sulla posizione con Android 10 proviene da TuttoAndroid.

Casapound e Forza Nuova rimossi da Facebook e Instagram : «Diffondono odio» : Nel giorno della fiducia il social è intervenuto sulla presenza dei due movimenti: «Le persone e le organizzazioni che attaccano gli altri sulla base di chi sono non trovano posto» sulle piattaforme.

