18enne beve un cocktail all’azoto e le succede qualcosa di terrificante | le esplode lo

Latina - dramma in spiaggia a Scauri : 18enne beve bibita ghiacciata e muore in acqua : Una terribile tragedia si è verificata ieri pomeriggio, domenica 4 agosto, sulla celebre spiaggia laziale di Scauri , in provincia di Latina . Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale infatti, un ragazzo di 18 anni, di nazionalità rumena e residente nel beneventano, è deceduto in acqua mentre faceva il bagno a causa di una congestione. Marian Claudio Munteaunu, questo il nome della vittima, era arrivato nella località marittima laziale ...

