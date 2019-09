Zuckerberg:Fb, commissione di vigilanza

Facebook creerà una "diesterna" che prenderà la decisione sulla rimozione di contenuti specifici sul social network. Lo ha annunciato il fondatore e a.din un post sulla propria pagina. "La decisione dellasarà vincolante, anche se io fossi in disaccordo", ha scritto. "Facebook è nato per dare voce alle persone, ma sappiamo che alcuni usano la loro voce per mettere in pericolo altre persone". Lasarà indipendente e autonoma da Fb.(Di mercoledì 18 settembre 2019)