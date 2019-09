Torna Live – Non è la D’Urso - per la prima puntata ci sono il caso Caltagirone e Mickey Rourke : Confermando quelle che erano le voci della vigilia, la prima puntata della seconda stagione di Live – Non è la D’Urso va in onda domenica 15 settembre in prima serata su Canale 5 dalle 21.25 in poi. I primi ospiti di questo nuovo capitolo del talk-show serale condotto da Barbara D’Urso (QUI il video promo, con Carmelita in versione Wonder Woman) sono Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, al centro di quella follia collettiva ...

Mickey Rourke irriconoscibile a Live non è la D'Urso manda a quel paese Trump : Nella memoria collettiva resta scolpito il suo personaggio più famoso: John Gray invischiato in una relazione bollente con Elizabeth McGraw - Kim Basinger, nel film del 1986 Nove Settimane e mezzo. Mickey Rourke, divo hollywoodiano che ha 67 anni, sogno erotico di più generazioni di donne, irriconoscibile e assolutamente fuori controllo, ieri, domenica 15 settembre, era l'ospite di punta della prima puntata di Live Non è la D'Urso. Tanti i ...

Mickey Rourke choc a Live non è la D’Urso : L’attore Mickey Rourke è stato ospite a “Live non è la D’Urso”, prima di andare via fa il dito medio e insulta Donald Trump, l’attore ha mandato all’aria completamente la scaletta di Barbara D’Urso per dare sfogo ai suoi pensieri. Mickey Rourke è l’ospite internazionale della prima puntata di Live non è la D’Urso. Dopo il filmato che riassume tutta la sua strepitosa carriera, al rientro in studio Barbara ...

Mickey Rourke fa il dito medio in diretta a “Live non è la D’Urso” : “F**k Donald Trump”. Imbarazzo in studio : Un Mickey Rourke completamente trasfigurato dalla chirurgia plastica è stato ospite della prima puntata di “Live – Non è la D’Urso” e si è reso protagonista di un momento che ha fatto calare il gelo in studio, imbarazzando non poco la padrona di casa, Barbara D’Urso. L’attore stava salutando il pubblico alla fine della sua intervista quando ha chiesto di poter dire una cosa a favore di telecamera. ...

Mickey Rourke a Live Non è la d'Urso : "De Niro si è comportato male" e manda a quel paese Donald Trump (VIDEO) : Esclusiva internazionale di Livello per il primo appuntamento di Live non è la d'Urso (Live e recensione) che ha ospitato l'attore 67 enne Mickey Rourke. Un'ospitata quasi toccata e fuga dato il quarto d'ora scarso di presenza in studio ma che registra due episodi interessanti.Il primo è il retroscena su Robert de Niro raccontato dall'ospite, il quale rivela la nemicizia venutasi a creare fra di loro a causa di una spiacevole situazione che ...

Mickey Rourke a Live. Barbara d’Urso scioccata : “Mi ha palpato!” : Barbara d’Urso sorpresa da Mickey Rourke a Live: “Mi ha palpato!” Non solo Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, con il riassunto del Prati-gate che ha tenuto in piedi Live Non è la d’Urso prima dell’estate, ma anche ospiti internazionali quali l’attore americano Mickey Rourke. Protagonista di pellicole indimenticabili quali Rusty – Il selvaggio, L’anno del dragone, The Wrestler, oltre al cult ...