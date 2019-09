Fonte : eurogamer

(Di martedì 17 settembre 2019) Yuji Naka è stato il lead programmer dell'originalethe Hedgehog ed ha oggi annunciato che sta lavorando su un titolooriginale incon.Ildisi è unito anel gennaio del 2018 ed affermo di volere sviluppare un gioco divertente, senza però entrare nel dettaglio. Questa mattina ha postato sui social un messaggio di ringraziamento per gli auguri fatti dai fan (oggi compie 54 anni) ed ha parlato di questo nuovo titolo:"Grazie per gli auguri, oggi compio 54 anni. Quanti giochi riuscirò a creare prima di andare in pensione, contando anche l'su cui sto lavorando con? Voglio lavorare sodo per creare un gioco godibile da tutti i giocatori sparsi per il mondo." - ha dichiarato sui social Naka.Leggi altro...

Eurogamer_it : Il creatore di #Sonic è al lavoro su un action in collaborazione con Square Enix -