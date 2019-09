Tutti in classe | il presidente Mattarella inaugura l' anno a L' Aquila

Fonte : repubblica

(Di lunedì 16 settembre 2019) Prima campanella per 7,5 milioni di ragazzi ma spaventa la carica dei supplenti: 170mila, mai così tanti. Tutte le sfide dell'istruzione. Il ministro Fioramonti: "Due miliardi per la scuola"

