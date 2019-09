Per i non vedenti | ecco il bastone smart che si connette a Google Maps

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 16 settembre 2019) In tutto il mondo sono oltre 280 milioni le persone nono ipo, costrette ad aggirarsi ogni giorno fra le strade della propria città impugnando un, per cercare di muoversi nel modo più sicuro possibile. I tragitti a loro più familiari, quando si trovano a spostarsi in autonomia, possono essere percorsi basandosi su memoria ed eventualmente qualche informazione chiesta in strada. Ma che cosa accade quando queste persone si trovano nella necessità di raggiungere un posto sconosciuto? È qui che interviene la tecnologia, conche li può guidare passo dopo passo fino a destinazione. Perché dunque non integrare le funzioni dell’app direttamente con il loro fedele, indispensabile? È questa l’idea alla base di WeWalk, uno speciale device con impugnatura elettronica in grado dirsi allo ...

