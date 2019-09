Pd | Giachetti | ‘io frontman anti-M5S | per coerenza mi dimetto da Direzione’** 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2019) (AdnKronos) – “Mi sono reso conto che dentro il partito -continua- c’era una così larga adesione alla proposta di fare un accordo di governo col M5S dal ritenere, per la prima volta, che le mie convinzioni personali venissero in secondo piano. Anzi proprio perché ho visto una così larga partecipazione a questa ipotesi politica mi sono impegnato – silenziandomi – nel cercare di evitare che i miei interventi avrebbero potuto mettere in crisi questo percorso. Io non ho voluto mettere in difficoltà questo progetto”. “Anzi ho provato ad agevolarlo votando a favore nella Direzione nazionale quando s’è deciso di dare mandato al segretario di percorrere questa strada, così come ho votato la fiducia a questo Governo. è stata la mia forma di rispetto profondo per una comunità politica che si accingeva ad una scelta molto ...

