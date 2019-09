Il paradiso delle signore 4 | anche LUCA SPINELLI non ci sarà più!

Fonte : tvsoap

(Di lunedì 16 settembre 2019) Proseguono le notizie sui cambiamenti del cast de Il, la fiction di Rai 1 che nel suo formato daily tornerà in onda lunedì 14 ottobre, dunque tra meno di un mese. Oggi concentriamo la nostra attenzione su, che nell’annata precedente ha rappresentato il vero dark man della serie. L’uomo, sin dall’inizio del ciclo pomeridiano, ha agito sotto mentite spoglie e ha dato il tormento alla famiglia Guarnieri per vendicare un grosso torto del passato, salvo scoprire a fine stagione che l’origine dei suoi guai non era in realtà da ricercare all’indirizzo di Umberto (Roberto Farnesi) e famiglia. Con il chiarimento di tale gigantesco equivoco,è uscito da Il: è notizia di questi giorni che il suo interprete Francesco Maccarinelli non farà parte del cast della quarta stagione,se non è escluso che un giorno ...

goldenireneh : È proprio un viziaccio brutto quello di basare il giudizio di un'intera categoria su una esperienza personale della… - nocatcomunism : RT @Cesare_Baronio: L'empio di Santa Marta promuove l'abolizione delle frontiere in terra perché egli per primo vuole abbattere quelle in C… - novellarese : RT @Cesare_Baronio: L'empio di Santa Marta promuove l'abolizione delle frontiere in terra perché egli per primo vuole abbattere quelle in C… -