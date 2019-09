Borse Ue giù. Volano prezzi petrolio

Chiusura negativa per Piazza Affari, in linea con le altreeuropee appesantite dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, dopo l'attacco ai pozzi sauditi, e dalle incertezze sulla Brexit. A Milano l'indice Ftse Mib perde lo 0,96% a 21.969 punti. Acquisti sui titoli petroliferi.del, dopo il dimezzamento della produzione saudita. Il Wti avanza di 6,39 (+11,6%) a 61,24 dollari al barile mentre il Brent sale di 7,33 dollari (+12,17%) a 67,55.(Di lunedì 16 settembre 2019)