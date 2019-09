Csm | Di Matteo | Dare spallata a sistema invaso dal cancro

Elezioni Csm - Di Matteo : “Carriera solo con le correnti - ma sono criteri vicini al metodo mafioso. Serve spallata a questo sistema” : “L’appartenenza a una cordata è l’unico mezzo per fare carriera e avere tutela quando si è attaccati e isolati, e questo è un criteri o molto vicino alla mentalità e al metodo mafioso”. Così magistrato Nino Di Matteo , pubblico ministero nel processo sulla trattativa Stato-mafia e ora sostituto procuratore alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, nel suo discorso per lanciare la sua candidatura alle Elezioni ...

Versiliana 2019 - Di Matteo : “Perché mi candido al Csm? Voglio provare a cambiare le cose. Rifiuterò opportunismi di corrente” : “In quasi 30 anni di carriera non avevo mai neppure ipotizzato di potermi candidare per il Consiglio superiore della magistratura“, a parlare è Nino Di Matteo, rispondendo alle domande di Marco Lillo durante uno degli incontri organizzati nell’ambito della festa per i 10 anni del Fatto Quotidiano al Parco della Versiliana (Marina di Pietrasanta). “In questi ultimi decenni il Csm e l’Anm spesso hanno lasciato soli i ...