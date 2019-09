Vincenzo Zoccano

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 14 settembre 2019) "Con questo messaggio mi congedo. Ringrazio tutti voi per il sostegno con i vostri messaggi sia pubblici che privati. Siete veramente tanti e mi scuso se non potro' rispondere come vorrei a ciascuno di voi. Mi spiace, io ci credevo come voi. Inutile dire che l'amarezza e la delusione nel vedere che si e' lasciato andare alla deriva la Disabilita', senza combattere, togliendole valenza politica, sono davvero grandi. Ma questo e' un passaggio che restera' sulla coscienza di chi incontrera' ogni giorno gli occhi di una persona con disabilita'"., deputato M5S, gia' sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con deleghe a Famiglia e Disabilita', lo scrive su Facebook. "Avevamo grandi progetti su come attuare il cambio di passo per questo Paese. Fino all'ultimo io ed il mio staff abbiamo lavorato a fianco del presidente Conte costruendo la giusta ...

