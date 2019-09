Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2019) Milano, 14 set. (AdnKronos) – Ilattuale è, secondo l’europarlamentare di Forza Italia, Massimiliano“ildella spesa che parla di un mondo nuovo” che è pagato in particolar modo “dalle tasse dei lombardi”.è chiaro. All’evento milanese di Forza Italia di oggi ricorda che il nuovo, si definisce “green, parla di nuove prospettive ambientali ma allo stesso tempo il ministro Costa blocca la realizzazione della quarta linea di un termovalorizzatore della Campania e i rifiuti campani vengono trasferiti in Lombardia”. Per questo motivo, il centro-destra continua a chiedere a gran voce l’che però non è intesa come una separazione dal resto d’Italia ma, per, come “una proposta a tutto il Paese di un modello didella cosa pubblica che possa prendere spunto ...

TV7Benevento : Governo: Salini, 'visione su autonomia miope e basata su ideologie'... - boboza47 : @sole24ore Non capisco il perché il governo non affidi a Salini come unico contractor la ricostruzione delle zone terremotate. - LubianaRestaini : Nuovo Governo, evento Fi a Milano. Salini: 'Riprendiamo il nostro ruolo' -