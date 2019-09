Google sta per chiudere un pezzo di YouTube | dite addio all’interfaccia TV basata sul web

Questa è la Google Fotocamera dei Pixel 4 : ecco tutte le novità : Google Fotocamera 7.0 dei Google Pixel 4 porta con sé una lunghissima lista di novità, sia grafiche che funzionali: ecco che cosa c'è di nuovo! L'articolo Questa è la Google Fotocamera dei Pixel 4: ecco tutte le novità proviene da TuttoAndroid.

Google ripesca le foto del passato come fossero storie di Instagram : Google (Photo by Lyu Liang/VCG via Getty Images) Google foto ha inserito una nuova funzionalità per rievocare i ricordi legati a vecchie fotografie e video in un formato che assomiglia alle storie di Instagram. La funzione Memorie sarà disponibile per tutti gli utenti con l'aggiornamento distribuito dal 13 settembre. Precedentemente Google foto suggeriva agli utenti di riscoprire le foto fatte in un determinato giorno creando una scheda tramite ...

Hans Christian Gram - protagonista del doodle di Google : Fu un medico e microbiologo danese noto soprattutto per aver dato il nome alla "colorazione di Gram", il criterio in base a cui ancora oggi si classificano i batteri

Google Assistant sarà disponibile sui Chromebook in 14 paesi - Italia inclusa : Stando ad un elenco trovato all'interno del codice, Google Assistant dovrebbe essere disponibile sui Chromebook inizialmente in 15 paesi. Ecco quali sono

La Modalità scura arriva nell'app Google e in Google Assistant : partito il roll out via server : Sono giorni di grandi novità per le applicazioni di Google questi e ora è giunto il turno dell'app Google e relativo Google Assistant, che stanno vedendo l'arrivo della Modalità scura.

Le Routine di Google Assistant si convertono al Material Design : rollout in corso : Il Material Design tanto caro a Google giunge ancor più a fondo di Google Assistant, arrivando a caratterizzare il menù dedicato alle Routine

Google sta gettando le fondamenta per oggetti in realtà aumentata permanenti : Google sta offrendo nuove funzionalità per la realtà aumentata attraverso ARCore, permettendo la creazione di oggetti permanenti nel mondo reale.

Google Assistant supporta sempre più dispositivi smart home e dal prossimo mese anche un barbecue : Dal CEDIA Expo 2019 di Denver arriva la notizia dell'ampliamento dell'elenco dei dispositivi smart home supportati da Google Assistant. Ecco tutti i dettagli

Ecco come funziona la modalità Ambient di Google Assistant sui nuovi tablet di Lenovo : In occasione dell'IFA 2019, Lenovo ha presentato due nuovi tablet Android che includono la nuova modalità Ambient di Google Assistant che imita gli Smart Display con il vantaggio della portabilità. La modalità Ambient di Google Assistant ne estende l'usabilità consentendo di posizionare il dispositivo e accedere a funzioni extra senza bisogno di un dispositivo Google Home Hub o Google Nest Hub aggiuntivo.

Un bug di Google Chrome sta causando il blocco anomalo delle pagine web nelle app : WebView, il componente di Android che esegue il rendering delle pagine web all'interno delle applicazioni come le schermate di accesso, sembra interessato da un bug che sta causando il blocco e l'arresto anomalo delle pagine Web di Google Chrome all'interno delle app.

La storia si ripete : Google Pixel 4 XL protagonista dei primi hands-on su YouTube. Ecco i due video : Un anno fa video come questi erano di dominio pubblico già da un po'. Con i Google Pixel 4 sembra di riavvolgere il nastro, solo in differita

Nel 2020 Toshiba lancerà smart TV con Google Assistant e Android TV : In occasione dell'IFA 2019 di Berlino, Toshiba ha annunciato che ha in programma di lanciare nel 2020 modelli che utilizzano la piattaforma Android TV

Ecco impostazioni e funzioni di Motion Sense dei Google Pixel 4 : Scopriamo, grazie a un nuovo video pubblicato su YouTube, il funzionamento di Motion Sense, la nuova funzione dei Google Pixel 4 legata a Project Soli.