Esplosione in una fabbrica di materiale plastico | lingue di fuoco e colonna di fumo nero

Avellino - Esplosione in una fabbrica di materiale plastico : Un violento incendio è divampato alla Igs, un'azienda insediata nel Nucleo industriale di Avellino che produce contenitori in plastica per batterie automobilistiche. Le fiamme si sono...

Roma - Esplosione in una palazzina a Tor Lupara : grave un 32enne : Lo scoppio ha provocato il crollo parziale della struttura. La vittima avrebbe provocato volontariamente la deflagrazione lawsciando il gas aperto

Roma - Esplosione in una palazzina a Tor Lupara : un ferito : Lo scoppio ha provocato il crollo parziale della struttura. La vittima trasportata in ospedale in eliambulanza

Anticipazioni Una Vita : Telmo salva Lucia durante l’Esplosione della Galleria Alday : La terza stagione di Una Vita si avvia a piccoli passi verso la conclusione in Italia. Nelle prossime settimane, Blanca e Diego dovranno affrontare ancora diversi problemi a causa dei nuovi intrighi di Samuel. Quest'ultimo sarà la causa scatenante della malattia di Moises ma alla fine tutto andrà per il meglio e i due protagonisti potranno così tirare un sospiro di sollievo. Lasceranno quindi il quartiere, iniziando una nuova Vita lontano dalle ...

In Mali 14 persone che si trovavano a bordo di un pullman sono morte per l’Esplosione di una mina : In Mali quattordici persone sono state uccise e otto sono state ferite nell’esplosione di una mina su una strada: le vittime si trovavano su un pullman diretto da Douentza, nel centro del paese, a Gao, più a est. Le caratteristiche dell’esplosione sono

Una Vita - trame : Liberto operato d'urgenza dopo un'Esplosione - Rosina disperata : Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Una Vita, lo sceneggiato di Aurora Guerra giunto alla quinta stagione in Spagna. Nelle puntate in onda a breve su Canale 5, i telespettatori assisteranno ad una nuova tragedia. Ebbene sì, durante l'inaugurazione della Galleria degli Alday, un'esplosione provocherà morte e distruzione. Se Lucia Alvarado verrà salvata Padre Telmo, Trini Crespo e Liberto Seler subiranno le conseguenze maggiori. Entrambi ...

Una Vita anticipazioni : Esplosione ad Acacias - cosa succede a SAMUEL? : A Una Vita, subito dopo la fuga di Diego (Ruben De Eguia) e Blanca (Elena Gonzalez) da calle Acacias con il piccolo Moises, il perfido Samuel Alday (Juan Gareda) dovrà rivedere tutta la sua esistenza e, avvalendosi dell’aiuto di Lucia Alvarado (Alba Gutierrez), investirà tutto il suo patrimonio nell’edificazione della galleria d’arte Alday. La nuova storyline, come spesso capita nella telenovela, verrà però scandita da numerosi ...

Stromboli - paura sull'isola per una nuova fortissima Esplosione. L'esperto : "Rischio tsunami" : Dalla Sicilia arrivano immagini impressionanti. Lo Stromboli, il vulcano situato nell'omonima isola dell'arcipelago delle Eolie, ha eruttato poco dopo mezzogiorno. I testimoni raccontano che l'esplosione, che ha rilasciato cadere sabbia e cenere, oltre ad altri materiali vulcanici, è stata preceduta

Meteorite sulla Sardegna - un'Esplosione potentissima. La Nasa : mai vista una roba così - valori preoccupanti : Il Meteorite che è caduto in Sardegna nella notte del 16 agosto era così grande da rilasciare nell'atmosfera un'energia stimata di 0,1 chilotoni. Il sito della Nasa che censisce tutti i "bolidi" che raggiungono l'atmosfera terrestre, ha appena pubblicato i dati e ha parlato di valori "preoccupanti",

Meteora sulla Sardegna : è stata una potentissima “Esplosione da 0 - 1 chilotone di TNT” [FOTO e VIDEO] : La Meteora che lo scorso 16 agosto ha illuminato il cielo della Sardegna e del Mediterraneo centro-occidentale e che è stato avvisato in Francia, Italia, Spagna, Svizzera e Tunisia era “così grande da rilasciare nell’atmosfera un’energia stimata di 0,1 chilotone di TNT ed è stato rilevato nelle indagini infrasuoni del Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty CTBTO“: lo ha reso noto l’International Meteor ...

Esplosione nucleare in Russia - Mosca smentisce l’evacuazione di Nyonoksa : “È una tragedia - ma nessun allarme sicurezza” : In Russia, l’incidente avvenuto presso una base militare continua ad avere contorni poco chiari e si teme sempre più l’insabbiamento da parte delle autorità. Alcuni media della regione di Arkhangelsk, dove è avvenuto il test del missile a propulsione di radionuclidi, hanno infatti diffuso la notizia di un’imminente evacuazione del villaggio di Nyonoksa, il più vicino al luogo del disastro. Notizia che le autorità locali si sono ...

Esplosione nucleare in Russia - si teme una nuova Chernobyl : tutto quello che sappiamo tra notizie confuse e radiazioni : L’intelligence americana sta indagando per comprendere la misteriosa Esplosione che ha rilasciato radiazioni al largo della costa russa settentrionale la scorsa settimana, sembrerebbe durante il test di un nuovo tipo di missile nucleare acclamato dal Presidente Putin come il pezzo forte di Mosca nella corsa alle armi contro gli Stati Uniti. Le autorità americane non hanno detto nulla pubblicamente sull’Esplosione russa, forse uno degli incidenti ...

Mistero sull’Esplosione in Russia - Mosca sta testando una “super arma”? : Ancora reticenze sull’incidente nucleare di giovedì scorso in un poligono militare a Nyonoksa. Il Cremlino ammette: radioattività 16 volte più alta della norma

A Copenhagen c’è stata un’Esplosione in una centrale di polizia - la seconda in meno di una settimana in città : A Copenhagen, la capitale della Danimarca, c’è stata un’esplosione in una centrale di polizia: è stata la seconda esplosione in meno di una settimana in città, dopo quella di martedì alla sede dell’Agenzia delle entrate. L’esplosione di oggi, avvenuta poco