Canada Goose apre il suo primo store in Italia | presentata “Live in the Open” | una

Fonte : sportfair

(Di venerdì 13 settembre 2019)in occasione dell’apertura del suono presenta ‘Live in te Open” Storie di Pionieri oltre i confini, una straordinaria Global Campaign che documenta il rapporto tra le persone e le loro comunitàil suoin, il secondo in Europa dopo quello di Londra. Lo, sito a Milano in via della Spiga 10, lascia spazio al racconto della storia die dispone di una “cold room” che permette di testare le rinomate giacche del brand in ogni condizione climatica estrema e fino a -25 gradi. In concomitanza con l’opening milanese il brandil proprio e-commerce al mercatono. In occasione di questo speciale evento,lancia ‘Live in the Open’, una campagna globale che traccia il profilo di due donne ed un uomo, Alice Pasquini, Jiayi Zhao e Jordin Tootoo, che stanno coraggiosamentendo ...