Pensioni | stretta su Q100 | la misura potrebbe essere accorciata di un anno

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 12 settembre 2019) Trovare il tesoretto per scongiurare l'aumento dell'Iva, previsto per il 2020, e per il taglio del cuneo fiscale costituisce il primo banco di prova per il nuovo governo giallo-rosso, in vista della riapertura del cantiere per la prossima Legge di Bilancio. Come ormai noto, il sistema della Quota 100una delle prime misure volute dalla Lega destinate a saltare, anche se al momento sul tavolo dell'esecutivo ci sarebbero diverse ipotesi per evitare la completa cancellazione dellae continuare a garantire agli aventi diritto il pensionamento anticipato. Allo studio l'allungamento delle finestre mobili Tuttavia, si studia un restyling della Quota 100 cheportare a Bilancio circa 2-3 miliardi di euro da reinvestire in altri provvedimenti. Stando a quanto riportato dal quotidiano economico "Il Sole 24 Ore", sul tavolo del nuovo esecutivo ci sarebbero due ...

