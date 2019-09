Kiko Nalli e il post sibillino | Ci sono momenti in cui devi essere rispettato

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 12 settembre 2019) Francesca Galici Kikòe Ambra Lombradosempre più distanti e dopo le parole della ragazza al settimanale Nuovo, è stato Kikò a parlare attraverso i suoi social in modo indiretto ma molto chiaro Da qualche giorno si rincorrono le voci di una presunta rottura tra Ambra Lombardo e, coppia formatasi durante il Grande Fratello 16. I due sembravano molto affiatati fino a pochissimi giorni fa, hanno trascorso l'estate insieme in giro per l'Italia e hanno mostrato a tutti i fan la prova del loro amore. Eppure, stando a quanto riportato nell'intervista di Ambra al settimanale Nuovo, i due si sarebbero lasciati. La ragazza non ha usato mezzi termini per raccontare i motivi della rottura con, svelando anche dettagli molto intimi della loro relazione. Ambra ha accusatodi noncapace di darle l'amore che lei desidera, accusando l'uomo di non ...

