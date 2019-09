Napoli | Aurelio De Laurentiis vuota il sacco | Quanto ho offerto a Mauro Icardi e

Aurelio De Laurentiis e i 15 anni alla guida del Napoli : dal fallimento all’olimpo del calcio - con bilanci in attivo (ma pochi trofei) : Un’estate passata a sognare James e Icardi, a segnare l’acquisto più costoso della storia per 45 milioni di euro e un’estate passata ad aspettare le notizie che arrivavano dal tribunale di Napoli, sezione fallimentare, quando tutta la società valeva meno di 30 milioni di euro, altro che i 45 di Lozano. In mezzo quindici anni: tanto è passato da quando Aurelio De Laurentiis, alle 18 e 30 del 6 settembre 2004 è uscito coi suoi ...