Fonte : wired

(Di mercoledì 11 settembre 2019) La Extraterrestrial Highway, come è state ribattezzata la State route 375 in Nevada, passa vicino all’Area 51 (Getty Images) Con il 20 di settembre ormai alle porte gli organizzatori dello Storm all’Area 51 hanno cancellato l’evento Alien Stock, che si sarebbe dovuto tenere nel deserto del Nevada al posto dell’annunciata invasione nell’area militare correndo come i ninja del manga Naruto. “A causa della mancanza di infrastrutture, scarsa pianificazione, gestione dei rischi e palese disprezzo per la sicurezza dei previsti 10.000+ partecipanti di AlienStock, abbiamo deciso di staccare la spina dal festival”, recita un messaggio sul sito web di AlienStock. L’invasione dell’area militare eseguita correndo come Naruto è ancora in programma. Ma gli organizzatori hanno preferito sfruttare tutta quell’adesione da parte del pubblico di internet, circa 1,5 milioni di ...

MilanoCitExpo : L’invasione dell’Area 51 è stata annullata per paura di un “disastro” #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - antocalderone : L’invasione dell’Area 51 è stata annullata per paura di un “disastro” - QuelMomentoIG : L’invasione dell’area 51 è iniziata come uno scherzo, ma cosa succederebbe se le persone riuscissero davvero a trov… -