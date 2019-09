Brindisi | va a fuoco un appartamento in pieno centro | nessun ferito | gente in strada

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Si sono vissuti momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 11 settembre, in, precisamente in via Giovanni XXIII, dove all'improvviso è andato aun. Il tutto sarebbe avvenuto intorno alle ore 14:00. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, pare che l'immobile in questione sia utilizzato come deposito da una persona residente nelle vicinanze. Il denso fumo ha immediatamente invaso l'abitazione, finendo al piano superiore e raggiungendo anche le palazzine vicine, che comunque non hanno subito alcun danno. Sul posto, immediatamente, si sono recati i Vigili deldel comando provinciale, che hanno avuto la meglio sulle fiamme. Le cause del rogo sono tutt'ora in fase di accertamento. Incendio causato forse da una batteria in carica I pompieri ritengono che il rogo sia partito da una batteria che era in carica. Questa, a causa ...

infoitinterno : Brindisi, giovane ucciso da tre colpi d'arma da fuoco alla testa sotto il portone di casa - Ivan__soli : 19 anni.... Che pena... -