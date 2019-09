Ultime Notizie Roma del 10-09-2019 ore 11 | 10

Fonte : romadailynews

(Di martedì 10 settembre 2019)dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione della vita in studio incassata la fiducia alla camera con 343 voti a favore e contro 263 No il governo Conte bis sarà oggi al a giudizio del Senato in aula anche Matteo Salvini Ieri in piazza con Giorgia Meloni all’indomani delle vacanze a Montecitorio con grida cartelle cori da stadio e la richiesta di lezioni nel discorso programmatico del premier nuova stagione riformatrice taglio dei parlamentari e nuova legge elettorale revisione dei decreti sicurezza manovra senza aumento IVA e con taglio al cuneo fiscale nuovo patto di stabilità misure per gli asili nido revisione delle concessioni autostradali rigore responsabilità sui migranti argomento l’Auchan vichinga tratto in salvo altre 34 persone lo annuncia Medici Senza Frontiere spiegando che l’unità navale che due giorni fa ha già salvato 50 ...

SkyTG24 : #UltimOra La replica di #Conte alla #Camera: andare al #voto sarebbe stato irresponsabile. #M5S coerente col progra… - SkyTG24 : #UltimOra #Conte alla #Camera attacca la #Lega: voleva andare al #voto forse per avere più poltrone? Proteste in au… - SkyTG24 : #UltimOra #Meloni: #Conte si è già consegnato all'UE, il palazzo non si può organizzare contro il popolo. #Canale50… -