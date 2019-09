Governo Conte | la fiducia al Senato Salvini | «Traditore | servo di Macron e Merkel»

Governo Conte 2 - le difficoltà non tarderanno. E la causa non si trova nella maggioranza : di Andreina Fidanza Con la nascita dell’esecutivo presieduto da Giuseppe Conte e la nomina di Paolo Gentiloni a Commissario europeo per gli affari economici e monetari, si sta delineando per il Bel Paese una stagione politica di un certo peso internazionale. Utopistica fino ad un mese fa, sempre più concreta e con tanto di endorsement da più di una cancelleria europea nella settimana appena trascorsa. Ma se sul fronte europeo tutto sembra ...

A Monti piace il Conte bis. A patto che sia un vero Governo del Rinnegamento : Pubblichiamo l'intervento integrale del senatore a vita, Mario Monti, durante il dibattito in Senato sulla fiducia al governo Conte. Signor presidente, signor presidente del Consiglio, se i cittadini si sentono lontani dalla politica e spesso la disprezzano è anche perché vedono politici che a vol

Fiducia al nuovo Governo - Conte ambisce al "numero magico" in Senato : A Palazzo Madama servono 161 sì per ottenere la Fiducia, già incassata nella serata di ieri alla Camera. La diretta da...

Governo Conte-bis - 'Il Fatto' evidenzia la freddezza della Boschi : 'Quasi non applaude' : Quella tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico rappresenta, per certi versi, un'intesa politica che si regge su equilibri non molto più stabili di quelli su cui si basavano i rapporti tra i grillini e la Lega. C'è la consapevolezza diffusa che la profonda eterogeneità tra i due partiti rappresenti un ostacolo importante a quella che dovrebbe essere una convivenza governativa fino al termine della legislatura. Accade, perciò, che ...

Governo : Fontana - ‘Nord assente nel discorso di Conte’ : Milano, 10 set. (AdnKronos) – “Nel discorso fatto ieri alla Camera dal presidente Conte c’è stato un assente, il Nord, che è stato ricordato solo in un breve passaggio e addirittura in senso negativo”. Così il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sull’intervento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Mi auguro – ha proseguito Fontana – che sia stata una dimenticanza, ...

Monti vota la fiducia al Governo Conte bis. Gli applausi ironici dei leghisti al Senato : "Bravi - bravi" : Durante il dibattito al Senato è arrivato il sì di Mario Monti al governo Conte bis. Un sì che ha suscitato molta ironia tra i banchi della Lega. L’ex premier e Senatore a vita si è detto soddisfatto per le linee programmatiche annunciate dal presidente Conte su Unione europea ed economia.“Se dovessi essere coerente con me stesso dovrei votare la fiducia” e “oggi ho deciso di pretendere ...

Governo - Salvini : “Conte leader M5s? Di loro si vergogna - chissà cosa gli hanno promesso” : “In un Paese democraticoquesto Governo che non ha senso non sarebbe nato, siamo in una fase di transizione democratica“. Così il leader della Lega Matteo Salvini fuori dall’aula di Palazzo Madama. “Conte nuovo leader del Movimento? Ma se si vergogna di loro. Tiene a rimarcare che non è mai stato attivista. È un uomo organico al potere, un nuovo Monti”, ha continuato. Poi ha aggiunto: “Non so perché è ...

SONDAGGI POLITICI - Governo CONTE-BIS/ Pd-M5s al -14% rispetto ai gialloverdi : SONDAGGI POLITICI, Lega resta al 33%: nascita GOVERNO Pd-M5s-LeU al -14% rispetto ai gialloverdi. Dati e intenzioni di voto sul CONTE-BIS.

Governo Conte 2 - la discontinuità passa anche dal rispetto della dignità dei lavoratori : Il nuovo Governo M5S-Pd-Leu ha un’ulteriore occasione per dimostrare la discontinuità rispetto al passato: rimetta mano a legge Fornero e Jobs Act almeno per quel che riguarda l’indecente mortificazione dei diritti dei lavoratori introdotta dai governi Monti e Renzi. Mortificazione che – si badi bene – non è stata toccata granché dal cosiddetto “Decreto dignità” (DL n. 87/2018) varato dal precedente Governo M5S-Lega. Grazie a questi ...

Governo - Borgonzoni (Lega) a Conte : “Sa cosa è successo a Bibbiano?”. E mostra maglietta - Casellati la richiama e sospende la seduta : “Riporta al Governo chi è stato zitto davanti a questi fatti. Lei che ha detto di essere l’avvocato del popolo, sa cos’è Bibbiano?“. L’attacco arriva dalla senatrice Lucia Borgonzoni ed è diretto al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al Pd. L’esponente della Lega, in Aula, ha tolto la giacca e ha mostrato una maglietta bianca con la scritta “Parliamo di Bibbiano”. Maria Elisabetta Alberti ...

Governo Conte 2 - il giorno della fiducia al Senato : ancora cori e insulti da Lega-Fdi. Borgonzoni con t-shirt su Bibbiano - bagarre in Aula : Ottenuta la fiducia della Camera, il Governo Conte 2 si presenta alla prova del Senato. Se a Montecitorio la maggioranza era blindata (343 alla fine i sì), a Palazzo Madama la questione è leggermente più intricata. Sulla carta Giuseppe Conte può contare su 168 voti: oltre ai 106 del M5S (tolto Gianluigi Paragone), ai 50 del Pd (oggi Matteo Richetti ha annunciato che non voterà a favore) e ai 4 di LeU, dovrebbero arrivare infatti altri 3 voti ...

