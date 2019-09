Chi è causa del suo mal

I lavori del Parlamento britannico saranno interrotti questa sera - a causa della sospensione Chiesta da Boris Johnson : I lavori del Parlamento britannico saranno interrotti questa sera, a causa della sospensione chiesta da Boris Johnson. Lo ha confermato il governo britannico questa mattina nel quotidiano incontro con i giornalisti. Break: Parliament is to be prorogued tonight. No Parliament,

Forteto - Regione Toscana rinuncia a Chiedere risarcimenti alla coop teatro degli abusi sui minori : “Causa solo ai coinvolti nel processo” : Non è una resa ma poco ci manca. La Regione Toscana rinuncerà a chiedere i risarcimenti alla cooperativa il Forteto, la comunità di Vicchio (Firenze) fondata nel 1977 da Rodolfo Fiesoli e conosciuta per essere stata il luogo di soprusi e violenze sessuali nei confronti di minorenni. La decisione è stata presa dal Presidente della Regione, Enrico Rossi, che ha deciso di non chiedere il risarcimento dopo le polemiche delle ultime settimane poiché, ...

Gli smartphone Android sono a risChio a causa di una falla che colpisce gli SMS autoconfiguranti : Un nuovo metodo scoperto dagli hacker sfrutta gli SMS autoconfiguranti degli operatori mobili per stabilire un canale di comunicazione con gli smartphone colpiti. L'articolo Gli smartphone Android sono a rischio a causa di una falla che colpisce gli SMS autoconfiguranti proviene da TuttoAndroid.

Toro - Chievo e Fiorentina fanno causa a IMG per 554 mln : Tre club italiani all’attacco contro IMG. Dopo le multe da 67 milioni comminate dall’Antitrust a MP Silva, IMG e B4 Capital per il cartello sui diritti tv esteri, ora sono le società che si muovono per le vie legali. Come riportato da Milano Finanza in un articolo di Andrea Montanari, tre club sono passati all’azione contro […] L'articolo Toro, Chievo e Fiorentina fanno causa a IMG per 554 mln è stato realizzato da Calcio ...

Allerta farmaci : attenzione ad un noto antidolorifico - causa ipoglicemia pericolosa anche per Chi non soffre di diabete : Secondo uno studio condotto da un’equipe di ricercatori della Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences dell’Università della California di San Diego, i pazienti che assumono tramadolo sono a maggior rischio di sviluppare ipoglicemia o livelli di zuccheri nel sangue eccessivamente bassi. Il tramadolo, un analgesico oppiaceo debole sintetico ad azione centrale approvato nel 1995, ha gradualmente guadagnato un uso crescente in tutto ...

Il cancro è la prima causa di morte tra le persone di mezza età nei paesi ricChi : (foto: Getty Images) Se hai tra i 35 e i 70 anni e vivi in un Paese ad alto reddito, hai maggiori probabilità di morire di cancro che di infarto. È questa la conclusione di uno studio della McMaster University (Canada) condotto su oltre 160mila persone in 20 paesi del mondo e appena pubblicato sulle pagine della rivista Lancet. Un trend che secondo gli esperti era prevedibile, ma registrare il sorpasso conferma il successo delle strategie di ...

Paesi BasChi - nessun disordine nel ‘giorno dell’addio’. Ma la causa indipendentista è ancora viva : Passi per il nordovest della Navarra e vedi i primi segnali in euskera, idioma preindoeuropeo di incerta origine. Ti immergi nella terra di Guipúzcoa – una delle tre province basche – ed entri nel grande nord, un paesaggio dominato da un verde acceso, il cielo quasi sempre instabile, case imponenti con tetti spioventi rivestiti di ardesia. Qui il fuoco dell’indipendentismo non si è spento. Poche ore fa ad Alsasua, cittadina di poco più di ...

È stato temporaneamente Chiuso l’unico aeroporto di Tripoli ancora funzionante - a causa di scontri tra gruppi rivali : Il capo dell’aviazione civile libica, Nasr al Din Shaab el Ain, ha annunciato lunedì la temporanea chiusura dell’aeroporto di Mitiga, l’unico aeroporto ancora funzionante di Tripoli, la capitale della Libia. La decisione è stata presa un giorno dopo i violenti

Smottamento causa rottura condotta idrica - 22 comuni senz'acqua nel Chietino : Chieti - Per uno Smottamento di terreno causato dalla siccità si è verificata una grave rottura della condotta principale idrica che parte da Fara San Martino, in località Fonte Paduli nel comune di Sant'Eusanio del Sangro. La rottura della condotta Delverde ha causato stamani alle 8 l'improvvisa interruzione del servizio idrico in alcune zone del comune di Lanciano e in 22 comuni della costa, da Fossacesia a Tollo oltre ...

Al via le temute rimodulazioni Vodafone oggi 1 settembre : offerte Chiamate in causa ed importi : Stanno scattando proprio in queste ore le prime rimodulazioni Vodafone del mese, considerando il fatto che la compagnia telefonia ha avviato la distribuzione di alcuni SMS informativi oggi 1 settembre. Proviamo dunque a capire come cambieranno le cose nelle prossime settimane, dopo aver condiviso coi nostri lettori un iniziale punto della situazione anche ad agosto, relativamente ai rincari pensati dalla compagnia telefonica per alcune tra le ...

Icardi fa causa all’Inter e Chiede 1 - 5 milioni : Icardi fa causa all’Inter – E’ rottura totale tra Mauro Icardi e l’Inter. L’attaccante argentino fa causa al club per mobbing chiedendo 1,5 milioni di euro di risarcimento danni e il reintegro alla sessione di allenamento tattica, la cosiddetta partitella. E’ l’ultimo atto di una querelle senza fine, un rapporto ormai logoro, già da tempo […] L'articolo Icardi fa causa all’Inter e chiede 1,5 ...

Icardi ultimo atto - fa causa e Chiede 1 - 5 milioni : E' rottura totale tra Mauro Icardi e l'Inter. L'attaccante argentino fa causa al club per mobbing chiedendo 1,5 milioni di euro di risarcimento danni e il reintegro alla sessione di allenamento tattica, la cosiddetta partitella. E' l'ultimo atto di una querelle senza fine, un rapporto ormai logoro, gia' da tempo irrecuperabile. Icardi, pero', si sente parte lesa, maltrattato ingiustamente dal club e dopo aver rifiutato tutte le offerte arrivate ...