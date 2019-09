Fonte : tg24.sky

(Di lunedì 9 settembre 2019) Sie ha unincondiIl religioso era in viaggio a Cremona con glidella scuola media statale Ollandini, nella quale stava facendo una supplenza. Il vescovo: non è stata overdose, abbiamo concordato un piano terapeutico e di recupero. E assicura: "Nessun danno ai minori"

RaiNews : Accompagnava degli studenti delle medie in gita a Cremona - hogiadato : RT @SkyTG24: Si droga e ha un malore in gita con studenti: sospeso prete di Alassio - tatta977 : RT @SkyTG24: Si droga e ha un malore in gita con studenti: sospeso prete di Alassio -