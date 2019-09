Renica | “Manolas e Koulibaly non sono complementari Serve tanto allenamento”

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 9 settembre 2019) Repubblica Napoli intervista Alessandro, bandiera del Napoli degli anni d’oro ed ex di Napoli e Sampdoria. Proprio le due squadre che si affronteranno sabato al San Paolo.ha espresso dubbi sulla coppia Manolas-fin dall’estate e li ribadisce adesso: “due fortissimi difensori ma per quanto mi riguarda non. Manca un “tattico” come Albiol che possa ragionare e posizionarsi bene nelle uscite. Manolas edue istintivi. Ma la situazione si può risolvere”. Basta lavorarein allenamento per trovare il giusto equilibrio tra i due, dice, cosa che finora non è stata possibile per l’assenza diper quasi tutta l’estate. Il Napoli ha incassato troppi gol in due partite, ben sette, ora è chiamato a invertire la tendenza, già contro la Samp. “Sarà un test. La fase difensiva dovrà funzionare. Il Napoli ...

