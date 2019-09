Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition ha una data di uscita

Final Fantasy VII Remake : passato e presente in un'immagine comparativa : Square Enix ha riproposto una vecchia immagine chiave di Final Fantasy VII e la nuova immagine di Final Fantasy VII Remake, paragonandole e offrendo dunque uno scorcio di come sarà riadattato, anche dal punto di vista stilistico, l'attesissimo Remake di Final Fantasy 7.Il gioco è stato lanciato per la prima volta nel 1997, il 7 settembre per la precisione (per quanto riguarda il Nord America per lo meno), e oggi compie esattamente 22 anni da ...

Il remake di Final Fantasy 7 omaggia il gioco originale con una nuova immagine : Il remake di Final Fantasy 7, richiesto per anni a gran voce dagli appassionati, si prepara a divenire realtà. Il primo episodio del rifacimento del classico JRPG degli anni '90 approderà infatti su PlayStation 4 a marzo del prossimo anno, come confermato da Square Enix nel corso dell'ultimo E3 di Los Angeles. Un sogno che si concretizzerà tra paure e desideri, ma anche a fronte della altissime aspettative alimentate dai più recenti - e assai ...

Sony al TGS 2019 con Death Stranding - Project Resistance - Final Fantasy VII Remake - NiOh 2 e molto altro : Il Tokyo Game Show 2019 è alle porte e come vi avevamo già svelato alcuni giorni fa non ci sarà spazio per una vera e propria conferenza per l'universo PlayStation. Sony ha dei piani diversi e nonostante la mancanza di un evento "unitario" ci sarà spazio per una serie di appuntamenti davvero notevolissima.Ci sarà spazio per una marea di trailer ma anche per degli eventi sul palco che verranno trasmessi anche attraverso Twitch e YouTube. Questi ...

Final Fantasy VIII Remastered – Disponibile da oggi : Final Fantasy VIII Remastered approda oggi su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, accompagnando il lancio con questo trailer: Il titolo vanta una grafica rinnovata e ci mette nei panni di SeeD Squall Leonhart e della combattente della resistenza Rinoa Heartilly, che insieme cercheranno di salvare il mondo dalla nazione militare di Galbadia. Le funzionalità principali della Remastered di Final Fantasy VIII sono le seguenti: – Battaglie ...

Final Fantasy VIII Remastered è finalmente disponibile : Uno degli RPG più amati della storia sbarca oggi sulle piattaforme moderne con l'uscita di Final Fantasy VIII Remastered su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam). Final Fantasy VIII Remastered celebra il suo 20° anniversario con una grafica rinnovata che fa risplendere i personaggi del gioco come mai prima d'ora. I giocatori vestiranno i panni del cadetto SeeD Squall Leonhart e della combattente della resistenza Rinoa Heartilly ...

Final Fantasy 7 Remake : la missione legata al bombardamento del reattore Mako avrà scene inedite : Square Enix ha già ampiamente chiarito che l'imminente Final Fantasy 7 Remake non conterrà solo un restyling grafico del gioco, ma consentirà agli sviluppatori di ampliare anche parte della storia.Ciò ovviamente, significa che il gioco avrà molti più archi narrativi rispetto alla versione originale: la prima parte del Remake ad esempio, è ambientata nella sola Midgar. Secondo quanto pubblicato in un articolo apparso sul blog di PlayStation, ...

Final Fantasy VIII Remastered è stato censurato? : Final Fantasy VIII Remastered è in arrivo domani su PC e console, e Dengeki Online ha pubblicato alcune immagini scovate da alcuni fan molto attenti che hanno notato delle differenze tra la nuova versione del gioco e quella originale. L'utente Twitter Hiecchi è stato il primo a segnalare alcune interessanti modifiche a Siren.Come potete vedere nelle immagini più in basso, in pratica sono state aggiunte più piume nella zona delle parti intime. ...

Nintendo Switch - uscite di settembre 2019/ Da Final Fantasy VIII Remastered a Spyro : Nintendo Switch, le uscite di settembre 2019: da Final Fantasy VIII Remastered a Spyro, ecco alcuni titoli e le novità per gli appassionati di videogames.

L’uscita di Final Fantasy 8 Remastered si avvicina : ecco Trofei e Obiettivi su PS4 e Xbox One : Final Fantasy 8 Remastered è vicinissimo, per la gioia di quanti hanno apprezzato il sontuoso jRPG di Square Enix in passato e vorrebbero riscoprirlo, e di tutti coloro che, assai più giovani, hanno intenzione di recuperare una delle pietre miliari del gaming anni '90. L'uscita su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch è infatti fissata per il prossimo 3 settembre, e andrà a segnare il debutto nell'ultima generazione delle avventure di ...

Square Enix non ha intenzione di sviluppare un nuovo MMO dopo Final Fantasy XIV : Nel 2002 Square Enix lanciò sul mercato Final Fantasy XI, primo MMORPG della serie. A quell'epoca i giochi di questo tipo non erano così comuni dato che World of Warcraft non era ancora stato pubblicato.Il gioco ha avuto una nutrita schiera di fan, tanto che la società ha in seguito deciso di pubblicare Final Fantasy XIV, il cui inizio però non è stato propriamente roseo. Ora, grazie ad una nuova serie di contenuti sotto forma di DLC, il titolo ...

Square Enix : Final Fantasy 7 Remake e Marvel's Avengers tra i giochi protagonisti del TGS 2019 : Square Enix ha annunciato la sua line-up per il Tokyo Game Show 2019, insieme a una serie di livestream dedicati agli show che saranno ospitati presso la sede.Non ci sono grandi sorprese, ma Finalmente daremo un'occhiata a Star Ocean: First Departure R, annunciato a maggio e poi praticamente dimenticato.Ecco qui i giochi che porterà Square Enix.Leggi altro...

Final Fantasy 8 supera quota 9 - 5 milioni di unità vendute : Final Fantasy 8 sta per ritornare sul mercato con una versione remaster tutta sua, ma nel frattempo il gioco continua a macinare vendite.In particolare, stando ad un comunicato diffuso niente meno che da Square Enix, l'amatissimo JRPG ha raggiunto la vetta di 9,6 milioni di unità vendute. Un risultato molto importante, e che cade proprio in tempo per il ventesimo anniversario del titolo. Per fare un paragone, il gioco nel 2013 era a quota 8,5 ...

OCTOPATH TRAVELER arriva in Final Fantasy BRAVE EXVIUS con contenuti a tema : Oggi Square Enix Ltd. ha annunciato il primo evento in collaborazione tra il gioco per dispositivi mobile FINAL FANTASY® BRAVE EXVIUS® e il premiato RPG, OCTOPATH TRAVELER™. Da oggi fino al 5 settembre, i giocatori potranno passare gli ultimi giorni dell’estate evocando i loro personaggi preferiti del gioco, tra cui Primrose, Olberic, Therion e Tressa, affrontando un raid di durata limitata e guadagnando delle ...