Elisa non voleva più vederlo E Sebastiani continua a mentire | Mi volevo

(Di domenica 8 settembre 2019) "Avrei preso un'arma per farla finita", ha detto ai carabinieri. Ma dopo il delitto aveva cercato in tutti i modi di costruirsi un alibi. La sua ex compagna: "Abbiamo convissuto per 10 anni, con me non è mai stato violento"

