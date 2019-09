CorSport | Di Lorenzo scalpita per giocare in Champions

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 8 settembre 2019) Dimostra la serenità di un veterano eppure questa è solo la sua seconda stagione in serie A. Il difensore ha già conquistato la fiducia di Ancelotti dopo i duelli con Cristiano Ronaldo nei quali è riuscito a neutralizzare l’attaccante portoghese. Il Corriere dello Sport sottolinea però che c’è ancora qualche passo da fare per poter debuttare in. Difensore centrale da pochi anni gioca sulla fascia destra, ha un piede educato e grande corsa. Chi lo ha allenato racconta che il suo grande pregio non è la propensione offensiva, ma la capacità di saper arricchire il giro palla con fraseggi semplici e precisi che non mettono in difficoltà i compagni In altre parole il calciatore perfetto per il gioco di Ancelotti: semplice e concreto. Il c.t della Nazionale Mancini lo ha definito la rivelazione del campionato passato e Diha dimostrato di che pasta è ...

napolista : CorSport: #DiLorenzo scalpita per giocare in #Champions Ma #Ancelotti dispone anche di #Malcuit e #Hysaj e dovrà v… - CalcioNapoli24 : - sscalcionapoli1 : Infortuni Insigne e Milik, CorSport: Lorenzo tenta il recupero per la Samp, Arek rischia di saltare anche il Liverp… -